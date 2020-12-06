Лэмпард рад возвращению фанатов на трибуны

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард порадовался возвращению зрителей на трибуны "Стэмфорд Бридж".

Накануне "Челси" впервые с марта сыграл при фанатах, пускай аудитория "Стэмфорд Бридж" была ограничена всего 2 тысячами зрителей.



Победа 3:1 над "Лидсом" позволила "синим" минимум на сутки возглавить Премьер-Лигу, и Лэмпард поспешил отметить вклад фанатов в это достижение.



"Замечательно, что они вернулись. Они очень постарались и хорошо пошумели. Вы могли видеть, какой восторг они испытывают по поводу того, что мы оказались на вершине лиги".



"Я понимаю, что это длинный сезон, и все зависит от того, насколько стабильной будет наш форма и как сильно мы сможем прибавить. Потому что я верю, что мы способны на гораздо большее, и впереди нас ждет много испытаний".



"Что я хочу передать фанатам? Наслаждайтесь вечером. А сам я возьму небольшой бокал вина — хотя, возможно, и большой. Но в то же время нам важно не терять почву под ногами".



"Однако в матче было много хороших вещей. Мы сыграли замечательным образом, доминируя против команды, находящейся в такой отличной форме", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.