Лэмпард рад возвращению фанатов на трибуны
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард порадовался возвращению зрителей на трибуны "Стэмфорд Бридж".
Накануне "Челси" впервые с марта сыграл при фанатах, пускай аудитория "Стэмфорд Бридж" была ограничена всего 2 тысячами зрителей.
Победа 3:1 над "Лидсом" позволила "синим" минимум на сутки возглавить Премьер-Лигу, и Лэмпард поспешил отметить вклад фанатов в это достижение.
"Замечательно, что они вернулись. Они очень постарались и хорошо пошумели. Вы могли видеть, какой восторг они испытывают по поводу того, что мы оказались на вершине лиги".
"Я понимаю, что это длинный сезон, и все зависит от того, насколько стабильной будет наш форма и как сильно мы сможем прибавить. Потому что я верю, что мы способны на гораздо большее, и впереди нас ждет много испытаний".
"Что я хочу передать фанатам? Наслаждайтесь вечером. А сам я возьму небольшой бокал вина — хотя, возможно, и большой. Но в то же время нам важно не терять почву под ногами".
"Однако в матче было много хороших вещей. Мы сыграли замечательным образом, доминируя против команды, находящейся в такой отличной форме", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
06.12.2020 14:00
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Радует то что команда даже не заметила Лидс, который попил кровушки всеми топами с кем довелось играть в этом сезоне.
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