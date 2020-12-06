Эвра: "Жиру — лучший нападающий "Челси"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра считает, что люди недооценивают нападающего "Челси" Оливье Жиру.

Четырежды отличившись против "Севильи" посреди недели, накануне Оливье впервые в этом сезоне Премьер-Лиги вышел в стартовом составе "синих" и отметил это событие голом против "Лидса".



Эвра, поигравший с Жиру за национальную команду, восхищается Оливье и считает того лучшим нападающим в команде Фрэнка Лэмпарда.



"Думаю, единственная проблема Жиру — это его имя. Если бы его звали Жирудиньо, людям он нравился бы больше".



"Но, на мой взгляд, он самый совершенный нападающий, что есть у "Челси", и я не понимаю, почему люди недооценивают его. Его уровень виден даже по сборной Франции".



"Его четыре гола против "Севильи"... Он бомбардир, и был таким даже в "Арсенале". Он всегда противостоит критике, и это его не пугает. Это мне нравится в Оливье".



"Будь я тренером, он бы определенно играл в моей команде. У меня нет ни единого вопроса к нему, но каждый сезон вокруг Жиру развивается трансферная сага".



"Он лучший нападающий "Челси" прямо сейчас", — сообщил Эвра Sky Sports.