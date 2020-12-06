Артета кое-чему научился у Моуриньо благодаря фильму про "Тоттенхэм"

Жозе Моуриньо Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что кое-чему научился у своего коллеги Жозе Моуриньо благодаря документальному фильму про "Тоттенхэм".

Ранее в этом году в свет вышел многосерийный документальный фильм от Amazon Prime про события, которые случились в "Тоттенхэме" в сезоне 2019/20, когда Моуриньо сменил Маурисио Почеттино на тренерском мостике "шпор".

В преддверии воскресного дерби Северного Лондона Артета признался, что это было не только интересно кино, но и полезное, ведь Микель смог заглянуть за кулисы и посмотреть, как работает один из лучших тренеров в мире.

"Это было очень интересно. Замечательно посмотреть на внутреннее устройство других клубов, на другие идеи, других тренеров, другую организацию процессов".

"Мне нравится видеть такие вещи — в том числе из других видов спорта, потому что там ты можешь позаимствовать многие вещи, вдобавок Моуриньо — это тренер, который поработал во многих странах и был успешен во всех них. Поэтому я и посмотрел фильм про них".

"В этом документальном фильме есть кое-какие важные моменты, которые объясняют, почему он так успешен".

"Мне нравятся в нем две вещи. Во-первых, главный тренер должен выстроить отношения с игроками, клубом и фанатами, заставив их поверить в его идеи. Ты не продержишься долго, если не сделаешь этого".

"Моуриньо обладает чем-то особенным. Чего бы он ни захотел от своего клуба, ему удается добиваться этого. Он верит, что игроки должны делать вещи определенны образом и никак иначе. А кто этого не делает, тому нет места в его планах. И когда я говорю, что мы должны быть безжалостными, это касается не только футбольного поля, но и некоторых решений, которые приходится принимать".

Во-вторых, я бы обратил внимание на то, как он преодолевает сложные моменты. У всех тренеров бывают сложные моменты. Я сам был частью тренерского штаба, который переживал сложные моменты. Самое важное здесь — это то, как ты реагируешь на них и как реагируют клуб с фанатами", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Моуриньо, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 720

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Последние комментарии:




  1. glorfindel 06.12.2020 13:01 # glorfindel
    Михайло, можно не публиковать новости об Артете? Не знаю почему, но бесит страшно этот недоигрок-недотренер.

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  2. glorfindel 06.12.2020 13:00 # glorfindel
    Унай Эмери ликует, в истории Арсенала худшим тренером будут считать не его.

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  3. glorfindel 06.12.2020 12:59 # glorfindel
    После поражения от ТТХ должны увольнять Артету, выскочку #1 в АПЛ

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  4. glorfindel 06.12.2020 12:58 # glorfindel
    Интересно, тренеров заставляют так много пи3дeть, или он мог бы просто похвалить Моура и отвечать на следующие вопросы. Пи3дeц, в такие подробности вдается, будто уже лет 10 тренирует.

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  5. glorfindel 06.12.2020 12:55 # glorfindel
    Shaolin Soccer (Убойный футбол) 2001 - Посоветуйте Артете, пусть возьмёт пару приёмов с фильма.

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  6. sland94 06.12.2020 12:14 # sland94
    Физрук)))

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