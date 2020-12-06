Артета кое-чему научился у Моуриньо благодаря фильму про "Тоттенхэм"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что кое-чему научился у своего коллеги Жозе Моуриньо благодаря документальному фильму про "Тоттенхэм".

Ранее в этом году в свет вышел многосерийный документальный фильм от Amazon Prime про события, которые случились в "Тоттенхэме" в сезоне 2019/20, когда Моуриньо сменил Маурисио Почеттино на тренерском мостике "шпор".



В преддверии воскресного дерби Северного Лондона Артета признался, что это было не только интересно кино, но и полезное, ведь Микель смог заглянуть за кулисы и посмотреть, как работает один из лучших тренеров в мире.



"Это было очень интересно. Замечательно посмотреть на внутреннее устройство других клубов, на другие идеи, других тренеров, другую организацию процессов".



"Мне нравится видеть такие вещи — в том числе из других видов спорта, потому что там ты можешь позаимствовать многие вещи, вдобавок Моуриньо — это тренер, который поработал во многих странах и был успешен во всех них. Поэтому я и посмотрел фильм про них".



"В этом документальном фильме есть кое-какие важные моменты, которые объясняют, почему он так успешен".



"Мне нравятся в нем две вещи. Во-первых, главный тренер должен выстроить отношения с игроками, клубом и фанатами, заставив их поверить в его идеи. Ты не продержишься долго, если не сделаешь этого".



"Моуриньо обладает чем-то особенным. Чего бы он ни захотел от своего клуба, ему удается добиваться этого. Он верит, что игроки должны делать вещи определенны образом и никак иначе. А кто этого не делает, тому нет места в его планах. И когда я говорю, что мы должны быть безжалостными, это касается не только футбольного поля, но и некоторых решений, которые приходится принимать".



Во-вторых, я бы обратил внимание на то, как он преодолевает сложные моменты. У всех тренеров бывают сложные моменты. Я сам был частью тренерского штаба, который переживал сложные моменты. Самое важное здесь — это то, как ты реагируешь на них и как реагируют клуб с фанатами", — цитирует Артету Sky Sports.