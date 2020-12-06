"Челси" снова потерял Зийеша
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил потерю с травмой вингера Хакима Зийеша.
Пропустив начало сезона с повреждением колена, Зийеш дебютировал за "Челси" только в октябре. Хаким сразу же принялся проявлять себя, но продолжалось это недолго.
Субботний матч Премьер-Лиги против "Лидса" был завершен для Зийеша еще в первом тайме. После победы со счетом 3:1 Лэмпард сообщил, что теперь 27-летний марокканец отправляется на углубленное обследование.
"Хаким Зийеш получил травму задней поверхности бедра, и в ближайшие пару дней мы узнаем, насколько она серьезна. Конечно, мы расстроены, что это случилось в столь насыщенный период", — приводит слова Лэмпарда Evening Standard.
06.12.2020 10:00
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