11-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 6 декабря, четырьмя поединками продолжится 11-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ БРОМВИЧ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 15:00



"Вест Бромвич" на прошлой неделе обыграл "Шеффилд Юнайтед", но по-прежнему находится в зоне вылета. Шесть очков после 10 первых матчей — это худший старт "дроздов" в Премьер-Лиге за всю историю. "Кристал Пэлас" проиграл пять из восьми последних поединков и тоже находится в нижней половине таблицы, пытаясь нащупать свою игру. "Орлы" не потерпели ни одного поражения в четырех последних встречах с "Вест Бромвчем" во всех соревнованиях и даже не пропустили в них ни одного гола.



"Вест Бромвич" потерял минимум на месяц Конора Таунсенда с травмой колена. Киран Гиббс и Джейк Ливермор залечили свои повреждения.



Лука Миливоевич и Уилфрид Заха возвращаются после дисквалификаций. Натан Фергюсон остается в лазарете "Пэлас".



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ЛЕСТЕР 17:15



"Шеффилд Юнайтед" все еще находится в поисках своей первой победы в это сезоне Премьер-Лиги и примет на своем поле "Лестер", который в течение этой недели успел проиграть дважды — сперва "Фулхэму" в чемпионате, а затем "Заре" в Лиге Европы. "Лисы" имеют возможность оформить свою шестую победу подряд во встречах с "клинками" с учетом всех соревнований.



"Шеффилд Юнайтед" устроит фитнес-тесты для Энды Стивенса и Итана Ампаду.



Едва вернувшиеся из лазарета "Лестера" и сыгравшие против "Зари" Чаглар Сеюнджю и Рикарду Перейра вновь захворали. Уэс Морган под вопросом из-за проблем со спиной.



ТОТТЕНХЭМ — АРСЕНАЛ 19:30



У "Тоттенхэма" лучшая оборона в дивизионе, что не сулит ничего хорошего "Арсеналу", который просто разучился забивать в Премьер-Лиге. "Шпоры" не знают поражений в чемпионате уже девять матчей кряду, и это самая длинная серия в дивизионе из продолжающихся. У "канониров" еще никогда не было так мало очков после 10 туров за все время выступлений в Премьер-Лиге. В 12 последних выездах к "Тоттенхэму" в рамках чемпионата "Арсенал" одержал только одну победу — 0:1 в марте 2014.



В лазарете "Тоттенхэма" гарантированно останется лишь Эрик Ламела. Тоби Алдервейрелд, Серхио Регилон и Харри Кейн должны решить свои проблемы со здоровьем вовремя.



"Арсенал" откладывает на последний момент решение по полузащитнику Томасу Партею, который не играет уже месяца из-за травмы бедра. Давид Луис оправился после травмы головы. Николя Пепе все еще дисквалифицирован.



ЛИВЕРПУЛЬ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 22:15



В прошлый уикенд "Вулверхэмптон" вновь подтвердил свою репутацию грозы авторитетов, отпраздновав победу 1:2 на поле "Арсенала", несмотря на потерю Рауля Хименеса. "Ливерпуль" выступает очень достойно в этом сезоне, несмотря на обилие травм, и является единственной командой дивизиона, забивавшей в каждом из своих матчей этой кампании. "Красные" выиграли все семь встреч с "волками" в рамках Премьер-Лиги с общим счетом 15:2.



Голкипер "Ливерпуля" Алиссон вне игры с травмой задней поверхности бедра, а значит его место в воротах займет Кувин Келлехер или Адриан. Трент Александер-Арнольд и Наби Кейта уже здоровы.



После операции на сломанном черепе восстанавливается бомбардир "Вулверхэмптона" Хименес. Ромен Саисс возобновил тренировки после периода самоизоляции.