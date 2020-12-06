11-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Харри Кейн и Пьер-Эмерик Обамеянг В воскресенье, 6 декабря, четырьмя поединками продолжится 11-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ БРОМВИЧ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 15:00

"Вест Бромвич" на прошлой неделе обыграл "Шеффилд Юнайтед", но по-прежнему находится в зоне вылета. Шесть очков после 10 первых матчей — это худший старт "дроздов" в Премьер-Лиге за всю историю. "Кристал Пэлас" проиграл пять из восьми последних поединков и тоже находится в нижней половине таблицы, пытаясь нащупать свою игру. "Орлы" не потерпели ни одного поражения в четырех последних встречах с "Вест Бромвчем" во всех соревнованиях и даже не пропустили в них ни одного гола.

"Вест Бромвич" потерял минимум на месяц Конора Таунсенда с травмой колена. Киран Гиббс и Джейк Ливермор залечили свои повреждения.

Лука Миливоевич и Уилфрид Заха возвращаются после дисквалификаций. Натан Фергюсон остается в лазарете "Пэлас".

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ЛЕСТЕР 17:15

"Шеффилд Юнайтед" все еще находится в поисках своей первой победы в это сезоне Премьер-Лиги и примет на своем поле "Лестер", который в течение этой недели успел проиграть дважды — сперва "Фулхэму" в чемпионате, а затем "Заре" в Лиге Европы. "Лисы" имеют возможность оформить свою шестую победу подряд во встречах с "клинками" с учетом всех соревнований.

"Шеффилд Юнайтед" устроит фитнес-тесты для Энды Стивенса и Итана Ампаду.

Едва вернувшиеся из лазарета "Лестера" и сыгравшие против "Зари" Чаглар Сеюнджю и Рикарду Перейра вновь захворали. Уэс Морган под вопросом из-за проблем со спиной.

ТОТТЕНХЭМ — АРСЕНАЛ 19:30

У "Тоттенхэма" лучшая оборона в дивизионе, что не сулит ничего хорошего "Арсеналу", который просто разучился забивать в Премьер-Лиге. "Шпоры" не знают поражений в чемпионате уже девять матчей кряду, и это самая длинная серия в дивизионе из продолжающихся. У "канониров" еще никогда не было так мало очков после 10 туров за все время выступлений в Премьер-Лиге. В 12 последних выездах к "Тоттенхэму" в рамках чемпионата "Арсенал" одержал только одну победу — 0:1 в марте 2014.

В лазарете "Тоттенхэма" гарантированно останется лишь Эрик Ламела. Тоби Алдервейрелд, Серхио Регилон и Харри Кейн должны решить свои проблемы со здоровьем вовремя.

"Арсенал" откладывает на последний момент решение по полузащитнику Томасу Партею, который не играет уже месяца из-за травмы бедра. Давид Луис оправился после травмы головы. Николя Пепе все еще дисквалифицирован.

ЛИВЕРПУЛЬ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 22:15

Диогу Жота В прошлый уикенд "Вулверхэмптон" вновь подтвердил свою репутацию грозы авторитетов, отпраздновав победу 1:2 на поле "Арсенала", несмотря на потерю Рауля Хименеса. "Ливерпуль" выступает очень достойно в этом сезоне, несмотря на обилие травм, и является единственной командой дивизиона, забивавшей в каждом из своих матчей этой кампании. "Красные" выиграли все семь встреч с "волками" в рамках Премьер-Лиги с общим счетом 15:2.

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон вне игры с травмой задней поверхности бедра, а значит его место в воротах займет Кувин Келлехер или Адриан. Трент Александер-Арнольд и Наби Кейта уже здоровы.

После операции на сломанном черепе восстанавливается бомбардир "Вулверхэмптона" Хименес. Ромен Саисс возобновил тренировки после периода самоизоляции.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2020 08:00

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  1. edgarkuznetsov 06.12.2020 08:40 # edgarkuznetsov
    Сегодня день поинтереснее

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  2. danny949494 06.12.2020 08:39 # danny949494
    Победа гостей на классе.

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  3. chelsiukpro 06.12.2020 08:36 # chelsiukpro
    Арсеналу некуя не светит в этом матче! Статистика очень очень сурова для них.... и тем более подходят в плохой физ форме..

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  4. januzaj00 06.12.2020 08:25 # januzaj00
    Че, колбасники, жалеете , что не подписали вернера?)

    Источник: http://fapl.ru/posts/82626/?c=1#c7255822

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  5. division 06.12.2020 08:09 # division
    Никогда не понимал людей, которые предпочитают красный цвет синему

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