"Юнайтед" удвоит зарплату Фернандеша
"Манчестер Юнайтед" собирается наградить полузащитника Бруну Фернандеша новым контрактом с удвоенной зарплатой.
После своего перехода из "Спортинга" чуть менее года назад Фернандеш забил 22 гола и отдал 14 результативных передач всего в 37 матчах за "красных дьяволов".
Бруну быстро стал ключевым игроком и лидером команды Оле Гуннара Сульшера, в очередной раз подтвердив это в субботу, своим появлением на замену изменив ход неудачно складывающегося матча против "Вест Хэма".
У Фернандеша остается еще три полных года по действующему контракту плюс опция продления на 12 месяцев, однако на "Олд Траффорд" чувствуют, что 26-летний игрок сборной Португалии заслужил награду за продемонстрированный прогресс.
В данный момент Фернандеш получает только 100 тысяч фунтов в неделю — как запасной голкипер Дин Хендерсон или глубокий резервист Джесси Лингард.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, новая сделка с увеличенной до 200 тыс. фунтов в неделю позволит Бруну приблизиться к Полю Погба и Давиду Де Хеа, которые имеют в Манчестере 300 и 350 тыс. фунтов каждые семь дней, соответственно.
06.12.2020 07:00
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