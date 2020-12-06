"Челси" победил "Лидс" и возглавил Премьер-Лигу

Курт Зума и Оливье Жиру "Челси" минимум на сутки возглавил Премьер-Лигу благодаря волевой победе над "Лидсом" со счетом 3:1.

Из стартового состава "синих" на победный матч Лиги Чемпионов в гостях у "Севильи" (0:4) уцелели только Эдуар Менди, Кай Хаверц и, конечно, автор покера Оливье Жиру.

Стартовый состав "белых" не изменился относительно минимальной победы против "Эвертона" в прошлый уикенд.

"Челси" создал реальный голевой момент уже на первой минуте. Хаким Зийеш наносил удар с острого угла со считанных метров, и голкипер гостей Иллан Мелье ногами остановил мяч.

Ответ "Лидса" последовал на четвертой минуте. Калвин Филлипс от боковой линии поля вырезал идеальную передачу на рывок Патрика Бэмфорда, который воспользовался недопониманием между Менди и Куртом Зума, выскочив на пустые ворота — 0:1.

Прошло пять минут, и счет мог стать равным. После подачи от углового флажка Жиру сделал скидку головой к дальней штанге, где Вернеру лишь оставалось внести мяч в ворота. Но Тимо совершил лишнее касание и направил снаряд в перекладину.

Игра была открытой, "Лидс" отвечал своей атакой на атаку соперника. Например, на 19-й минуте Джек Харрисон пробил в штангу ворот Менди, хотя уже был зафиксирован офсайд.

В конце концов эта перестрелка привела к голу. На 27-й минуте Зийеш дождался подключения Джеймса по правому флангу и снабдил партнера мячом, а Рис прострелил на линию вратарской, откуда Жиру пробил в касание — 1:1.

В остатке тайма игра оставалась довольно веселой, однако некоторое преимущество было на стороне "Челси".

"Белые" во втором тайме молчали, пока на 57-й минуте, наконец, не попробовал дважды пробить Рафинья. Но первый удар был заблокирован, а повторный получился неточным.

И все-таки после перерыва "синие" играли лучше и на 61-й минуте справедливо вышли вперед. Мелье парировал два удара подряд Вернера, и был назначен угловой. Мейсон Маунт выполнил подачу от флажка, а Зума головой отправил мяч в ворота — 2:1.

В оставшиеся полчаса хозяева достаточно уверенно контролировали игру. Вернеру фатально не везло в этот вечер, но в компенсированное время Тимо выступил ассистентом, выложив мяч как на блюдечке для Кристиана Пулишича — 3:1.

"Лидс" не побоялся сыграть на "Стэмфорд Бридж" в открытый футбол. Перестрелка в первом тайме действительно была жаркой, но вот хватило "белых" по такой игре только на один тайм. После перерыва "Челси" все же доказал свое превосходство в классе.

"Челси" — "Лидс". Отчет о матче


Метки Лидс, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2020 00:55

Количество просмотров Просмотров: 528

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. thegodfather 06.12.2020 01:03 # thegodfather
    епучий вернер заставил понервничать


    команда смотрелась очень свежо и сильно...но реализация...это трэш. Ну минимум на 5-6 голов наиграли, минимум.


    Против лидса сыграть так, что бы те создали 1.5 момента - это сильно.

    Очередная уверенная игра.

    Но хаверц пошел нахой походу, ваще не ровня даже ковачичу.



    ЗЫ чемпик можно брать без проблем. С такой игрой. ПО факту самая играющая команда в апл щас именно Челси. Лучше Челси в футбол щас не играет никто.

    (ответить)

  2. bezviz 06.12.2020 01:02 # bezviz
    легкая победа, прогулка, как я и предсказывал после разгрома севильи, легко и не принужденно берем 3 очка, если бы не тот подаренный гол и чууууточку везения, повторили бы разгром, ну ладно, не жалко, 3 гола от Челси становится традицией

    (ответить)

  3. bezviz 06.12.2020 01:02 # bezviz
    1)Челси
    мусор
    3)лузерка
    п
    р
    о
    п
    а
    с
    т
    ь
    14)арсиноль

    АХААХАХ))

    (ответить)

  4. chelsiukpro 06.12.2020 01:02 # chelsiukpro
    Могли раньше в первом тайме решать исход матча, но касалапость подвела атаку...Победа на классе! Всех Синих с ПОБЕДОЙ!!!

    (ответить)

  5. j-silver 06.12.2020 01:01 # j-silver
    Комментатор на окко после гола пьюлисика повтора празднования лемпарда: - и щенячий восторг френка лемпарда

    Сука такая, под каким ником ты сидишь на фапле?))

    (ответить)

  6. cfc000000 06.12.2020 01:01 # cfc000000
    1. Челси 11 22
    Е6анная пропасть с размером анусов болельщиков мю и ливерпуля
    3. Ливерпуль 10 21
    4 club pidorasov 10 19

    (ответить)

  7. m-ballack 06.12.2020 01:01 # m-ballack
    Даже в меньшинстве под конец с травмированным основным цз добили последнюю надежду местных обрыганов. Пока Бьелса по игре душит топов АПЛ, Лэмпусик гегемонит, навязывая свой стиль.

    Изи.

    (ответить)

  8. electric 06.12.2020 01:01 # electric
    Найс пенка от френда
    просто топарь

    (ответить)

  9. kos9k 06.12.2020 01:00 # kos9k
    >Минимум на сутки

    Все, что нужно знать о проебалси

    (ответить)

  10. danny949494 06.12.2020 00:59 # danny949494
    Завершаем чемпик!

    (ответить)

  11. lampard88888888 06.12.2020 00:59 # lampard88888888
    Ну и по классике:
    1.Челси
    ...
    ..
    пропасть
    ..
    ..
    3.Ливерупль
    ..
    ..
    мусор
    ...
    ..
    6.Лестер

    (ответить)

  12. ba-29 06.12.2020 00:58 # ba-29
    Таблица
    № Команда
    1 Челси

    Источник: http://fapl.ru/posts/82626/

    (ответить)

  13. chamakhmybitchup 06.12.2020 00:58 # chamakhmybitchup
    обоссаны

    (ответить)

  14. danny949494 06.12.2020 00:57 # danny949494
    Коведа красавчик, лайкну в Инстаграме.

    (ответить)

  15. jirrort 06.12.2020 00:57 # jirrort
    ГЕГЕМОНСИ!!!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: