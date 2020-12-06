"Челси" победил "Лидс" и возглавил Премьер-Лигу

"Челси" минимум на сутки возглавил Премьер-Лигу благодаря волевой победе над "Лидсом" со счетом 3:1.

Из стартового состава "синих" на победный матч Лиги Чемпионов в гостях у "Севильи" (0:4) уцелели только Эдуар Менди, Кай Хаверц и, конечно, автор покера Оливье Жиру.



Стартовый состав "белых" не изменился относительно минимальной победы против "Эвертона" в прошлый уикенд.



"Челси" создал реальный голевой момент уже на первой минуте. Хаким Зийеш наносил удар с острого угла со считанных метров, и голкипер гостей Иллан Мелье ногами остановил мяч.



Ответ "Лидса" последовал на четвертой минуте. Калвин Филлипс от боковой линии поля вырезал идеальную передачу на рывок Патрика Бэмфорда, который воспользовался недопониманием между Менди и Куртом Зума, выскочив на пустые ворота — 0:1.



Прошло пять минут, и счет мог стать равным. После подачи от углового флажка Жиру сделал скидку головой к дальней штанге, где Вернеру лишь оставалось внести мяч в ворота. Но Тимо совершил лишнее касание и направил снаряд в перекладину.



Игра была открытой, "Лидс" отвечал своей атакой на атаку соперника. Например, на 19-й минуте Джек Харрисон пробил в штангу ворот Менди, хотя уже был зафиксирован офсайд.



В конце концов эта перестрелка привела к голу. На 27-й минуте Зийеш дождался подключения Джеймса по правому флангу и снабдил партнера мячом, а Рис прострелил на линию вратарской, откуда Жиру пробил в касание — 1:1.



В остатке тайма игра оставалась довольно веселой, однако некоторое преимущество было на стороне "Челси".



"Белые" во втором тайме молчали, пока на 57-й минуте, наконец, не попробовал дважды пробить Рафинья. Но первый удар был заблокирован, а повторный получился неточным.



И все-таки после перерыва "синие" играли лучше и на 61-й минуте справедливо вышли вперед. Мелье парировал два удара подряд Вернера, и был назначен угловой. Мейсон Маунт выполнил подачу от флажка, а Зума головой отправил мяч в ворота — 2:1.



В оставшиеся полчаса хозяева достаточно уверенно контролировали игру. Вернеру фатально не везло в этот вечер, но в компенсированное время Тимо выступил ассистентом, выложив мяч как на блюдечке для Кристиана Пулишича — 3:1.



"Лидс" не побоялся сыграть на "Стэмфорд Бридж" в открытый футбол. Перестрелка в первом тайме действительно была жаркой, но вот хватило "белых" по такой игре только на один тайм. После перерыва "Челси" все же доказал свое превосходство в классе.



"Челси" — "Лидс". Отчет о матче