Мойес: "Мяч пролетел над моей головой!"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что первый гол "Манчестер Юнайтед" в ворота его команды был засчитан ошибочно.

В субботу "Юнайтед" отпраздновал волевую победу 1:3 на Лондонском стадионе. Камбэк "красных дьяволов", проигравших первый тайм, начался с гола Поля Погба.



Погба поразил ворота Лукаша Фабиански дальним ударом после передачи с правого края от Бруну Фернандеша, а тот в свою очередь получил мяч после длинного паса вдоль боковой линии поля от Дина Хендерсона.



Однако Мойес убежден, что мяч вышел из игры, когда Хендерсон выполнял свою передачу. У системы VAR не нашлось подходящего видеоповтора, чтобы отменить гол, но Дэвид недоумевает, почему лайнсмен занял сторону "Юнайтед" и не подсказал рефери.



"Думаю, мы играли очень хорошо сегодня вечером. Единственная причина, почему мы дрогнули, заключается в плохом судейском решении".



"Мяч пролетел над моей головой у бровки — никто не находился в позиции лучше, чем я, чтобы увидеть это".



"Лайнсмен уверяет, что не видел этого. Это плохое решение. Мяч вышел из игры, и реакция игроков — лучший способ понять это. Все наши игроки знали, что мяч вышел из игры".



"После этого мы выключились. Мы были слишком расстроены".



"Я доволен, что фанаты увидели хорошую игру, на протяжении 60 минут — точно. Просто мы не смогли обеспечить им результат. Думаю, мы были слишком потрясены решением лайнсмена", — сообщил Мойес Sky Sports.