Харгривз: "Челси" даже не будет близок к титулу"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Оуэн Харгривз уверен, что у "Челси" нет шансов выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

В этом сезоне Премьер-Лиги "Челси" потерпел лишь одно поражение. Никто в дивизионе не забил больше, чем "синие", и только лидирующий "Тоттенхэм" пропустил меньше, чем "синие".



Однако Харгривз все равно считает, что команде Фрэнка Лэмпарда не хватит запаса прочности, чтобы на длинной дистанции соревноваться с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".



"Я не думаю, что "Челси" будет серьезным претендентом на титул".



"Мне нравится "Челси" и нравится то, что Фрэнк Лэмпард строит, но я просто думаю, что "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" уровнем выше".



"Думаю, они даже не будут близки. Думаю, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" распределят между собой первые два места, а дальше будет кучка других команд".



"Команда Фрэнка сыгралась, но в "Ливерпуле" и "Манчестер Сити" игроки находятся вместе уже несколько лет, и обе эти команды знают свои сильнейшие составы".



"Челси", наверное, является третьей лучшей командой в Англии, но я не думаю, что они достаточно хороши или достаточно стабильны, чтобы конкурировать с этими двумя командами, чья сыгранность гораздо выше и которые облают более классными игроками", — цитирует Харгривза Daily Express.