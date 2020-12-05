"Юнайтед" одержал волевую победу в гостях у "Вест Хэма"

Мейсон Гринвуд "Манчестер Юнайтед" продлил свою 100-процентную выездную серию в этом сезоне Премьер-Лиги, одержав волевую победу 1:3 на поле "Вест Хэма".

У "молотобойцев" Себастьян Алле заменил в старте травмированного Мичейла Антонио.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер отреагировал на поражение 1:3 от ПСЖ в Лиге Чемпионов, внедрив в стартовый состав Дина Хендерсона, Поля Погба, Донни Ван де Бека и Мейсона Гринвуда.

Уже на девятой минуте мяч побывал в воротах "Юнайтед". Джаррод Боуэн ворвался в штрафную гостей по правому краю и направил мяч в дальний угол, однако офсайд.

В первом тайме "дьяволы" больше владели мячом, но в целом игра была равной, а атаковал "Вест Хэм" даже острее. У хозяев особенно выделялся Боуэн, который на 32-й минуте совершил проход по правому флангу со своей половины поля, после чего выполнил классный навес к дальней штанге, где Пабло Форнальс пробил головой, но лишь всколыхнул сетку со внешней стороны.

Спустя три минуты Форнальс имел еще один момент. Пабло был выведен на удар внутри штрафной, но ткнул мяч между ног Аарона Ван-Биссаки в штангу.

"Молотобойцы" добавили во второй половине первого тайма, и на 38-й минуте им удалось открыть счет. Деклан Райс выиграл второй этаж после подачи углового, а Томаш Соучек у дальней штанги подправил мяч в ворота — 1:0.

"Вест Хэм" мог уйти на перерыв и с перевесом в два гола, если бы Алле реализовал выход один на один. Себастьян уже посадил на пятую точку Харри Магуайра и оставил не у дел Хендерсона, но затем потерял равновесие.

На второй тайм Сульшер выпустил Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда. "Юнайтед" принялся контролировать мяч, а на 52-й минуте вновь едва не пропустил — Боуэн непостижимым образом не смог на дальней штанге замкнуть прострел партнера.

В том числе благодаря заменам, "дьяволам" удалось подвергнуть соперника кое-какому давлению, а на 65-й минуте счет стал равным. Фернандеш покатил мяч поперек поля, а Погба нанес крученый удар с дистанции — 1:1.

Прошло еще три минуты, и Гринвуд показал потрясающую технику, первым касанием укротив мяч после паса Алекса Теллеса с левого фланга, а вторым пробив Лукаша Фабиански — 1:2.

"Молотобойцы" были настолько потрясены таким развитием событий, что на 72-й минуте едва не пропустили третий гол — удар Рэшфорда после выхода один на один на себя приняла штанга.

На 78-й минуте Рэшфорд еще раз вышел один на один и на сей раз не пощадил "Вест Хэм". Маркус технично подсек мяч перед присевшим Фабиански — 1:3.

В остатке матча хозяева атаковали исключительно для вида — "дьяволы" полностью контролировали игру.

"Вест Хэм" не испугался своего соперника и на равных провел первый тайм. Хозяева имели шансы забить второй гол, но после упущенного Боуэном момента в начале второго тайма резко сбавили обороты и позволили "Юнайтед" перевернуть игру.

"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2020 22:25

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  1. aacz 05.12.2020 23:27 # aacz
    Лидс тактически подготовленная команда.

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  2. aacz 05.12.2020 23:26 # aacz
    Сами не свои, не собранные, один Канте пытается что то вразумительное делать. Штрафная площадь проходной двор.

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  3. electric 05.12.2020 23:26 # electric
    Грамотно контролируют ход игры парни из лидса. Бьелса просто на ментальном уровне душит лэмпёса. И всё это на глазах у фонадов синей помойки.

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  4. windranger 05.12.2020 23:25 # windranger
    Там членси уже до полуфинала ЛЧ дошло так-то

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  5. thegodfather 05.12.2020 23:23 # thegodfather
    столько пороть это не к добру

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  6. skydreams 05.12.2020 23:22 # skydreams
    Сцука Хаверц не готов, нах Лэмпс его поставил? Чел тупо не понимает куда попал, сырой очень

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  7. melwood-lfc 05.12.2020 23:20 # melwood-lfc
    Рассел поссал на глоров нигера

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  8. forester 05.12.2020 23:19 # forester
    Проору если срульшер будет выше пса которые потратили полярда летом кек

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  9. aacz 05.12.2020 23:17 # aacz
    Наблюдается провалы на правом фланге. Столько свободных зон.

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  10. electric 05.12.2020 23:17 # electric
    Уничтожают синюшных. На стрэнфод брич. Хороший матч

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  11. destroyer13 05.12.2020 23:16 # destroyer13
    а где Безвис пись пись? пересматривает первый гол наш против ВХЮ?))) додик, я уже твою мамку успел отпердолить, а ты все аут ищешь ахахахаха

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  12. chebrec 05.12.2020 23:15 # chebrec
    Братики ссыль дайте

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  13. destroyer13 05.12.2020 23:14 # destroyer13
    АХАХА пенсота глотает, вот и Менди превратился в манду ахахаха

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  14. aacz 05.12.2020 23:14 # aacz
    Вернер стабилен, мазать из убойных позиций. Странный игрок.

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  15. ensiferum 05.12.2020 23:14 # ensiferum
    Просто не трогай мяч, мудила белобрысая.

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  16. m-ballack 05.12.2020 23:13 # m-ballack
    Нормас, ща навтыкают.

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  17. slavik92 05.12.2020 23:12 # slavik92
    Ахах, норм вернер у гироуда гол забрал)

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  18. thegodfather 05.12.2020 23:12 # thegodfather
    там еще и в створ шло)
    вернер тупо вынес из ворот, хахахахаа

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  19. srapt 05.12.2020 23:12 # srapt
    Вернер пиздец. Затмил промах Торреса в пустые

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  20. mikkiynwa 05.12.2020 23:12 # mikkiynwa
    Слава богу не взяли это обоссаное говно по имени Типо Вернер, а взяли ахуенного Диого Жоту.

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