"Юнайтед" одержал волевую победу в гостях у "Вест Хэма"
"Манчестер Юнайтед" продлил свою 100-процентную выездную серию в этом сезоне Премьер-Лиги, одержав волевую победу 1:3 на поле "Вест Хэма".
У "молотобойцев" Себастьян Алле заменил в старте травмированного Мичейла Антонио.
Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер отреагировал на поражение 1:3 от ПСЖ в Лиге Чемпионов, внедрив в стартовый состав Дина Хендерсона, Поля Погба, Донни Ван де Бека и Мейсона Гринвуда.
Уже на девятой минуте мяч побывал в воротах "Юнайтед". Джаррод Боуэн ворвался в штрафную гостей по правому краю и направил мяч в дальний угол, однако офсайд.
В первом тайме "дьяволы" больше владели мячом, но в целом игра была равной, а атаковал "Вест Хэм" даже острее. У хозяев особенно выделялся Боуэн, который на 32-й минуте совершил проход по правому флангу со своей половины поля, после чего выполнил классный навес к дальней штанге, где Пабло Форнальс пробил головой, но лишь всколыхнул сетку со внешней стороны.
Спустя три минуты Форнальс имел еще один момент. Пабло был выведен на удар внутри штрафной, но ткнул мяч между ног Аарона Ван-Биссаки в штангу.
"Молотобойцы" добавили во второй половине первого тайма, и на 38-й минуте им удалось открыть счет. Деклан Райс выиграл второй этаж после подачи углового, а Томаш Соучек у дальней штанги подправил мяч в ворота — 1:0.
"Вест Хэм" мог уйти на перерыв и с перевесом в два гола, если бы Алле реализовал выход один на один. Себастьян уже посадил на пятую точку Харри Магуайра и оставил не у дел Хендерсона, но затем потерял равновесие.
На второй тайм Сульшер выпустил Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда. "Юнайтед" принялся контролировать мяч, а на 52-й минуте вновь едва не пропустил — Боуэн непостижимым образом не смог на дальней штанге замкнуть прострел партнера.
В том числе благодаря заменам, "дьяволам" удалось подвергнуть соперника кое-какому давлению, а на 65-й минуте счет стал равным. Фернандеш покатил мяч поперек поля, а Погба нанес крученый удар с дистанции — 1:1.
Прошло еще три минуты, и Гринвуд показал потрясающую технику, первым касанием укротив мяч после паса Алекса Теллеса с левого фланга, а вторым пробив Лукаша Фабиански — 1:2.
"Молотобойцы" были настолько потрясены таким развитием событий, что на 72-й минуте едва не пропустили третий гол — удар Рэшфорда после выхода один на один на себя приняла штанга.
На 78-й минуте Рэшфорд еще раз вышел один на один и на сей раз не пощадил "Вест Хэм". Маркус технично подсек мяч перед присевшим Фабиански — 1:3.
В остатке матча хозяева атаковали исключительно для вида — "дьяволы" полностью контролировали игру.
"Вест Хэм" не испугался своего соперника и на равных провел первый тайм. Хозяева имели шансы забить второй гол, но после упущенного Боуэном момента в начале второго тайма резко сбавили обороты и позволили "Юнайтед" перевернуть игру.
"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
05.12.2020 22:25
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Последние комментарии:
Лидс тактически подготовленная команда.
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Сами не свои, не собранные, один Канте пытается что то вразумительное делать. Штрафная площадь проходной двор.
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Грамотно контролируют ход игры парни из лидса. Бьелса просто на ментальном уровне душит лэмпёса. И всё это на глазах у фонадов синей помойки.
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Там членси уже до полуфинала ЛЧ дошло так-то
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столько пороть это не к добру
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Сцука Хаверц не готов, нах Лэмпс его поставил? Чел тупо не понимает куда попал, сырой очень
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Рассел поссал на глоров нигера
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Проору если срульшер будет выше пса которые потратили полярда летом кек
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Наблюдается провалы на правом фланге. Столько свободных зон.
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Уничтожают синюшных. На стрэнфод брич. Хороший матч
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а где Безвис пись пись? пересматривает первый гол наш против ВХЮ?))) додик, я уже твою мамку успел отпердолить, а ты все аут ищешь ахахахаха
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Братики ссыль дайте
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АХАХА пенсота глотает, вот и Менди превратился в манду ахахаха
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Вернер стабилен, мазать из убойных позиций. Странный игрок.
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Просто не трогай мяч, мудила белобрысая.
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Нормас, ща навтыкают.
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Ахах, норм вернер у гироуда гол забрал)
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там еще и в створ шло)
вернер тупо вынес из ворот, хахахахаа
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Вернер пиздец. Затмил промах Торреса в пустые
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Слава богу не взяли это обоссаное говно по имени Типо Вернер, а взяли ахуенного Диого Жоту.
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