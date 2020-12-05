"Юнайтед" одержал волевую победу в гостях у "Вест Хэма"

"Манчестер Юнайтед" продлил свою 100-процентную выездную серию в этом сезоне Премьер-Лиги, одержав волевую победу 1:3 на поле "Вест Хэма".

У "молотобойцев" Себастьян Алле заменил в старте травмированного Мичейла Антонио.



Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер отреагировал на поражение 1:3 от ПСЖ в Лиге Чемпионов, внедрив в стартовый состав Дина Хендерсона, Поля Погба, Донни Ван де Бека и Мейсона Гринвуда.



Уже на девятой минуте мяч побывал в воротах "Юнайтед". Джаррод Боуэн ворвался в штрафную гостей по правому краю и направил мяч в дальний угол, однако офсайд.



В первом тайме "дьяволы" больше владели мячом, но в целом игра была равной, а атаковал "Вест Хэм" даже острее. У хозяев особенно выделялся Боуэн, который на 32-й минуте совершил проход по правому флангу со своей половины поля, после чего выполнил классный навес к дальней штанге, где Пабло Форнальс пробил головой, но лишь всколыхнул сетку со внешней стороны.



Спустя три минуты Форнальс имел еще один момент. Пабло был выведен на удар внутри штрафной, но ткнул мяч между ног Аарона Ван-Биссаки в штангу.



"Молотобойцы" добавили во второй половине первого тайма, и на 38-й минуте им удалось открыть счет. Деклан Райс выиграл второй этаж после подачи углового, а Томаш Соучек у дальней штанги подправил мяч в ворота — 1:0.



"Вест Хэм" мог уйти на перерыв и с перевесом в два гола, если бы Алле реализовал выход один на один. Себастьян уже посадил на пятую точку Харри Магуайра и оставил не у дел Хендерсона, но затем потерял равновесие.



На второй тайм Сульшер выпустил Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда. "Юнайтед" принялся контролировать мяч, а на 52-й минуте вновь едва не пропустил — Боуэн непостижимым образом не смог на дальней штанге замкнуть прострел партнера.



В том числе благодаря заменам, "дьяволам" удалось подвергнуть соперника кое-какому давлению, а на 65-й минуте счет стал равным. Фернандеш покатил мяч поперек поля, а Погба нанес крученый удар с дистанции — 1:1.



Прошло еще три минуты, и Гринвуд показал потрясающую технику, первым касанием укротив мяч после паса Алекса Теллеса с левого фланга, а вторым пробив Лукаша Фабиански — 1:2.



"Молотобойцы" были настолько потрясены таким развитием событий, что на 72-й минуте едва не пропустили третий гол — удар Рэшфорда после выхода один на один на себя приняла штанга.



На 78-й минуте Рэшфорд еще раз вышел один на один и на сей раз не пощадил "Вест Хэм". Маркус технично подсек мяч перед присевшим Фабиански — 1:3.



В остатке матча хозяева атаковали исключительно для вида — "дьяволы" полностью контролировали игру.



"Вест Хэм" не испугался своего соперника и на равных провел первый тайм. Хозяева имели шансы забить второй гол, но после упущенного Боуэном момента в начале второго тайма резко сбавили обороты и позволили "Юнайтед" перевернуть игру.



"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче