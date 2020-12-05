Гвардиола объяснил, почему не сделал ни одной замены против "Фулхэма"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему не произвел ни одной замены в матче против "Фулхэма".

В субботу "горожане" отпраздновали очень комфортную победу 2:0 над "Фулхэмом", хотя легко могли забивать больше. Все 11 игроков, которых Гвардиола выпустил в стартовом составе, продержались до финального свистка. А все семеро на скамейке запасных так и остались там сидеть.



Кому-то это показалось странным, ведь еще в прошлом месяце Гвардиола высказывался за возвращение пяти замен в Премьер-Лиге, однако Хосеп просто думал наперед — в среду "Сити" ждет матч Лиги Чемпионов против "Марселя".



"Парни, которые не играли сегодня, сыграют в среду. Более-менее у нас был хороший состав. Я решил вложить 90 минут в их ноги сегодня, а в среду вложу 90 минут в свежие ноги".



"Уже после среды мы посмотрим, каким составом будем играть дальше", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.