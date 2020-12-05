Абрахэм: "Краду идеи у Жиру"

Нападающий Тэмми Абрахэм признался, что "крадет некоторые идеи" у своего партнера по "Челси" Оливье Жиру.

В этом сезоне Жиру обычно проигрывает конкуренцию Абрахэму за место в стартовом составе "синих", однако Оливье все равно удается подтверждать свой высочайший класс — как в недавних матчах Лиги Чемпионов против "Ренна" и "Севильи".



По словам Абрахэма, он относится к 34-летнему французу не как к конкуренту, а как к старшему товарищу, который может его многому научить.



"Конечно, я многому учусь у него. Я рос, наблюдая за ним по телевизору, поэтому для меня замечательно, что теперь я тренируюсь с ним каждый день. Мне нравится наблюдать за ним и красть некоторые идеи, улучшая свою игру. Я слежу за тем, как он держит мяч, и стараюсь добавить части его игры к своей".



"Он постоянно дает мне советы. Когда недавно мы возвращались от "Ньюкасла", я спросил его, что он думает о моем ударе головой, когда голкипер спас. Его критика была конструктивной, и он назвал вещи, над которыми я могу поработать, чтобы забивать головой больше", — сообщил Абрахэм официальному веб-сайту "Челси".