Абрахэм: "Краду идеи у Жиру"

Оливье Жиру и Тэмми Абрахэм Нападающий Тэмми Абрахэм признался, что "крадет некоторые идеи" у своего партнера по "Челси" Оливье Жиру.

В этом сезоне Жиру обычно проигрывает конкуренцию Абрахэму за место в стартовом составе "синих", однако Оливье все равно удается подтверждать свой высочайший класс — как в недавних матчах Лиги Чемпионов против "Ренна" и "Севильи".

По словам Абрахэма, он относится к 34-летнему французу не как к конкуренту, а как к старшему товарищу, который может его многому научить.

"Конечно, я многому учусь у него. Я рос, наблюдая за ним по телевизору, поэтому для меня замечательно, что теперь я тренируюсь с ним каждый день. Мне нравится наблюдать за ним и красть некоторые идеи, улучшая свою игру. Я слежу за тем, как он держит мяч, и стараюсь добавить части его игры к своей".

"Он постоянно дает мне советы. Когда недавно мы возвращались от "Ньюкасла", я спросил его, что он думает о моем ударе головой, когда голкипер спас. Его критика была конструктивной, и он назвал вещи, над которыми я могу поработать, чтобы забивать головой больше", — сообщил Абрахэм официальному веб-сайту "Челси".


Метки Абрахэм, Жиру, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2020 21:00

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  1. selta 05.12.2020 21:35 # selta
    Тупая нигра, такому днищу, даже воровство не поможет!
    Уровень условного Уэлбека его потолок

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  2. danny949494 05.12.2020 21:04 # danny949494
    Он сказал "перенять элементы его игры". Михуйло

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  3. m-ballack 05.12.2020 21:03 # m-ballack
    Не крадет, а лутает. Или миха - расист?

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