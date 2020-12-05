"Сити" легко переиграл "Фулхэм"

"Манчестер Сити" пощадил "Фулхэм", отправив в ворота беспомощного соперника только два мяча без ответа.

Относительно победы 5:0 над "Бернли" в прошлый уикенд в стартовом составе "горожан" можно было наблюдать два изменения. Вместо Кайла Уолкера и Феррана Торрса появились Жоау Канселу и Рахим Стерлинг.



Стартовый состав "дачников" не изменился по сравнению с победой 1:2 над "Лестером" в понедельник.



Оборона "Фулхэма" не продержалась под стартовым натиском "Сити" и пяти минут. Кевин Де Брюйне, приближаясь к штрафной по центру, сделал разрезающую передачу на Стерлинга, который ворвался в площадку и закатил мяч в притирку со штангой — 1:0.



Гости и дальше выглядели беспомощно, многократно уступая своему сопернику во владении мячом. Второй гол был вопросом времени, и на 25-й минуте Стерлинг заработал для Де Брюйне возможность исполнить пенальти — 2:0.



Поведя с комфортным перевесом, хозяева позволили себе слегка расслабиться. "Дачники" моментов не имели, не считая эпизода, когда Эдерсон опрометчиво сыграл за пределами своей штрафной.



Второй тайм начался с двух моментов Де Брюйне, но в первом случае Кевин попал в перекладину, а во втором не смог пробить голкипера "Фулхэма" Альфонса Ареоля после выхода один на один.



Однако затем игра успокоилась. Даже уступая в два мяча, гости не раскрывались — страх пропустить еще и проиграть с разгромным счетом был слишком велик. Хозяева, конечно, атаковали, но не очень-то настойчиво. Счет уже не изменился.



В отличие от "Бернли", "Фулхэм" пропустил на "Этихад" только два мяча, а не пять, но был одинаково беспомощен. "Сити" набрал легкие три очка, хотя забивать, конечно, мог и должен был больше.



"Манчестер Сити" — "Фулхэм". Отчет о матче