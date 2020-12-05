Лингард определился с планами на январь

Полузащитник Джесси Лингард попросит "Манчестер Юнайтед" отпустить его в январе, если клуб не воспользуется своей опцией по продлению его контракта.

В этом сезоне Лингард не сыграл ни минуты в Премьер-Лиге, приняв участие лишь в двух матчах Кубка Лиги.



Теперь Джесси, которому на следующей неделе исполнится 28, хочет знать, какие планы в отношении него у "Юнайтед".



Если "красные дьяволы" не собираются продлевать его истекающий следующим летом контракт, то Лингард не видит смысла впустую терять эти полгода.



Джесси дает "Юнайтед" время до конца декабря. Если "дьяволы" так и не продлят его контракт, Джесси постарается найти себе новое пристанище в зимнее трансферное окно, утверждает TEAMtalk.



Сообщается, что более полудюжины клубов Премьер-Лиги имеют виды на Лингарда. Однако интерес к Джесси также существует из Германии, Испании и Италии.



Готовы рассмотреть возможность приглашения игрока сборной Англии и шотландские гранды "Селтик" с "Рейнджерс", так что Лингарду есть из чего выбирать.