Эванс предсказывает Фофана звездное будущее

Ветеран "Лестера" Джонни Эванс считает, что его одноклубник Весле Фофана обладает всеми атрибутами, чтобы стать одним из лучших центральных защитников в мире.

В октябре "Лестер" приобрел Фофана у "Сент-Этьена" за 30 миллионов фунтов. Кадровые проблемы, которые возникли у "лис" в то время, заставили главного тренера Брендана Роджерса начать использовать 19-летнего француза без времени на адаптацию.



Однако Фофана не подвел Роджерса, сформировав отличную связку с опытными Эвансом и Кристианом Фуксом. За два месяца совместных выступлений Весле произвел большое впечатление на Джонни, который верит, что его юный товарищ далеко пойдет.



"Думаю, он сможет продолжить в том же духе и стать одним из лучших центральных защитников в мире. Иногда ты забываешь, насколько он юн. Он очень атлетичен и зрел", — сообщил Эванс BBC Radio 5 Live.