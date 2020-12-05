Моуриньо: "Лидерство "Тоттенхэма" меняет смысл дерби"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что его команда будет дорожить своей позицией в Премьер-Лиге во время дерби с "Арсеналом".

К воскресному дерби Северного Лондона "Тоттенхэм" подходит в качестве лидера Премьер-Лиги, поэтому "шпоры" одержимы не только желанием доказать превосходство над соседями — Моуриньо смотрит шире.



"Дерби значит больше, когда ты не занимаешь такую хорошую позицию. Но сейчас, когда мы в такой хорошей позиции, это немного по-другому. Мы хотим набрать очки, но это не так, что мы говорим: "Мы хотим победить "Арсенал", потому что победа над "Арсеналом" — единственная хорошая вещь, которую мы можем дать своим фанатам".



"Так было в прошлом сезоне, когда мы играли против "Арсенала" в концовке. Для нас не было ничего важнее, чем победить "Арсенал", потому что мы хотели поднять настроение".



"Однако мы никогда не забываем, что это историческое противостояние, которое многое значит для фанатов. И даже для людей, которые не родились здесь. Когда ты приходишь в клуб, ты понимаешь его культуру, изучаешь его культуру и разделяешь ценности клуба с фанатами", — цитирует Моуриньо The Guardian.