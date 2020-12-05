Клопп предупредил, что без пяти замен в Премьер-Лиге пострадает даже сборная Англии
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил, что из-за нежелания Премьер-Лиги вернуться к пяти заменам пострадает даже сборная Англии.
На своей пресс-конференции в пятницу Клопп пообещал, что не прекратит борьбу за здоровье игроков, и пять замен имеют для этого ключевое значение.
Юрген надеется, что его союзниками в этой борьбе станут FA и главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, чья команда следующим летом выступит на Чемпионате Европы.
"Уверен, скоро мы вернемся к обсуждению этого вопроса, потому что влияние трех замен велико".
"Теперь практически всем командам придется играть каждые три дня, это будет тяжелейшее испытание для каждого, и каждая команда почувствует разницу. А следующим летом это станет проблемой для Гарета Саутгейта".
"Большинство игроков, почти все они, которых Гарет захочет взять на Евро, выступают в еврокубках. Большинство из них играет по три матча в неделю".
"Они будут непрерывно играть по три матча в неделю с февраля и до окончания сезона, и Гарет получит то, что мы оставим ему, если не вернемся к пяти заменам".
"Если мы сохраним три замены, у Гарета будет проблема, так что это проблема и для Ассоциации", — цитирует Клоппа Daily Mail.
05.12.2020 14:00
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