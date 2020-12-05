"Юнайтед" разобрался с кибератакой

В истории со взломом компьютерных систем "Манчестер Юнайтед" была поставлена точка. Все закончилось благополучно для клуба с "Олд Траффорд".

Напомним, две недели назад "Юнайтед" объявил, что клуб стал жертвой атаки со стороны "изощренных киберпреступников".



Затем стало известно, что "красные дьяволы" подверглись шантажу — хакеры требовали несколько миллионов фунтов, угрожая опубликовать деликатную для клуба информацию. Существовали опасения, что речь идет о трансферных планах "Юнайтед", контрактах игроков и коммерческих соглашениях.



Официально "Юнайтед" не распространяется, был ли заплачен выкуп, однако Daily Mail утверждает, что требования хакеров не были удовлетворены.



На время клубу пришлось отключить отдельные компьютерные системы, а некоторые сотрудники даже получили указание не пользоваться электронной почтой, но в пятницу все вернулось в норму.



Предполагается, что вирус проник во внутренние системы клуба с помощью фишинга — поддельного письма по электронной почве.



Однако благодаря тому, что компьютерные системы "Юнайтед" были сегментированы, ущерб оказался минимален. Инсайдеры клуба уверяют, что утечки секретной информации не произошло.



Тем не менее, Офис Уполномоченного по информации все еще проводит проверку в отношении "дьяволов", которым грозит многомиллионный штраф, если утечка персональной информации все же будет обнаружена.