Артета отказался признать "Тоттенхэм" претендентом на титул
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил "Тоттенхэм", но отказался назвать своих соседей претендентом на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.
К дерби Северного Лондона "Арсенал" подходит на 14-й позиции в Премьер-Лиге, зная, что в случае поражения увеличит свое отставание от "Тоттенхэма", возглавляющего таблицу, до 11 очков.
Артета чувствует, что его коллеге Жозе Моуриньо удалось поставить хорошую игру команде, а футболисты "шпор" верят в философию своего наставника, однако текущий вид таблицы не имеет значения для Микеля.
"Думаю, пока еще слишком ранняя стадия сезона, чтобы говорить, кто претендент на титул, а кто нет. Однако можно сказать, и я говорил это прежде, что "Тоттенхэм" занимает такую позицию, потому что они делают вещи правильно".
"Нас должно интересовать наше положение после 38 матчей в лиге. А что касается воскресенья, то мы хотим сократить свое отставание от них на три очка".
"Тоттенхэм" в отличной форме, они полны уверенности в себе, и вы можете видеть, как сильно они верят в то, что делают".
"Когда у них возникают сложности, они придерживаются своего плана и верят, что на определенной стадии все равно добьются нужного результата. Так и происходит".
"Они выступают очень хорошо, и это и есть причина, почему они там, где находятся", — цитирует Артету Sky Sports.
05.12.2020 12:00
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“А что касается воскресенья, то мы хотим сократить свое отставание от них на три очка" фигасе ты дерзкий ,смотри чтоб без работы не остался после воскресенья
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Пздц гейгуннеры завидуют успехам своих более успешных соседей.
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Миша, ну ебана жыш в рот, ну ты закусывай хоть иногда. Нахрена выдумывать бредовые заголовки, больше людей от этого все равно сюда не зайдет.
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