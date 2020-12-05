Артета отказался признать "Тоттенхэм" претендентом на титул

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил "Тоттенхэм", но отказался назвать своих соседей претендентом на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

К дерби Северного Лондона "Арсенал" подходит на 14-й позиции в Премьер-Лиге, зная, что в случае поражения увеличит свое отставание от "Тоттенхэма", возглавляющего таблицу, до 11 очков.



Артета чувствует, что его коллеге Жозе Моуриньо удалось поставить хорошую игру команде, а футболисты "шпор" верят в философию своего наставника, однако текущий вид таблицы не имеет значения для Микеля.



"Думаю, пока еще слишком ранняя стадия сезона, чтобы говорить, кто претендент на титул, а кто нет. Однако можно сказать, и я говорил это прежде, что "Тоттенхэм" занимает такую позицию, потому что они делают вещи правильно".



"Нас должно интересовать наше положение после 38 матчей в лиге. А что касается воскресенья, то мы хотим сократить свое отставание от них на три очка".



"Тоттенхэм" в отличной форме, они полны уверенности в себе, и вы можете видеть, как сильно они верят в то, что делают".



"Когда у них возникают сложности, они придерживаются своего плана и верят, что на определенной стадии все равно добьются нужного результата. Так и происходит".



"Они выступают очень хорошо, и это и есть причина, почему они там, где находятся", — цитирует Артету Sky Sports.