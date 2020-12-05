Моуриньо: "Виллиан был не по карману "Тоттенхэму"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил, почему его клуб не вступил в борьбу за вингера Виллиана минувшим летом.
Моуриньо прекрасно знаком Виллианом по совместной работе в "Челси" — вместе они даже выигрывали Премьер-Лигу.
Кроме того, достоверно известно, что Виллиан был на радаре у "Тоттенхэма" в 2013 году, когда в итоге перешел из "Анжи" в "Челси".
Однако минувшим летом, став свободным агентом, Виллиан отправился в "Арсенал". "Шпоры" даже не вступили в борьбу за игрока сборной Бразилии, и тому есть причина.
"У нас нет денег на Виллиана. Мы не можем платить такую зарплату, которую он получает в "Арсенале", поэтому я не хотел тратить свое время впустую — мы просто не могли его себе позволить".
"Он по-прежнему опасен, он по-прежнему один из лучших игроков в Премьер-Лиге. Помимо этого, он мой хороший друг, и я не скрываю этого. Мы поддерживаем связь, общаемся, созваниваемся. Мы желаем хорошие вещи друг другу. Он мой друг и, конечно, очень хороший игрок", — приводит слова Моуриньо The Telegraph.
05.12.2020 11:00
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Только в рот вые6аные гейгуннеры верят что он пришёл на 120к в гейклуб асенл.
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