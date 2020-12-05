Мойес рассказал, что Кавани мог перейти в МЮ еще при нем

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, что нападающий Эдинсон Кавани мог оказаться в "Манчестер Юнайтед" гораздо раньше, еще в период его работы в клубе.

Напомним, "Юнайтед" подписал Кавани свободным агентом в минувшее трансферное окно. Однако интерес "красных дьяволов" к игроку сборной Уругвая существовал еще в сезоне 2013/14.



По словам Мойеса, тогда у "дьяволов" было нападающих в избытке, поэтому он решил не тратиться на Эдинсона.



"Это правда. Мы пристально наблюдали за Кавани в то время. Я сам ездил просматривать определенных игроков. В то время мы также наблюдали за Лукасом Моурой".



"Помню, однажды я даже разговаривал с представителями Кавани".



"Моя проблема была в том, что на этой позиции я и так обладал Робином Ван Перси, Уэйном Руни, Чичарито, а несколько игроков были на подходе. Однако он был невероятно талантливым игроком, доказывая это на протяжении семи лет в ПСЖ. Таким же он выглядит и в тех матчах, что я видел с его участием за "Манчестер Юнайтед", — цитирует Мойеса Evening Standard.