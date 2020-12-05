Салиба предпочитает вернуться во Францию

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба надеется вернуться во Францию на вторую половину этого сезона.

Из-за проблем со здоровьем Салиба провел считанное количество матчей за "Сент-Этьен" в прошлом сезоне, который вдобавок во Франции был досрочно завершен пандемией коронавируса.



В результате "Арсенал" получил игрока, который оказался не готов для выступлений за первую команду. "Канониры" не стали заявлять Вильяма ни на Премьер-Лигу, ни на Лигу Европы.



Как сообщает ESPN, на "Эмирейтс" не исключают, что обилие травм заставит их дозаявить Салиба на вторую половину сезона, но сам Вильям ожидает уйти в аренду — в идеале во Францию, где в его услугах заинтересованы "Сент-Этьен" и "Ницца".



Также на 19-летнего француза существует спрос из Чемпионшипа — со стороны "Норвича", "Брентфорда" и "Уотфорда", готовых познакомить юного защитника с английским футболом.