Беллерин — о спекуляциях насчет увольнения Артеты: "Это так несправедливо"

Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин назвал "несправедливыми" спекуляции насчет будущего своего главного тренера Микеля Артеты.

После поражения 1:2 от "Вулверхэмптона" — третьего подряд домашнего в Премьер-Лиге — пресса вовсю принялась трубить о назревающем увольнении Артеты, и даже самому Микелю пришлось порассуждать о своем будущем.



Однако Беллерин считает, что в плохих результатах в первую очередь виноваты игроки. По мнению Эктора, Микель со своей частью работы справляется превосходно.



"Это так несправедливо, так несправедливо. Как я привык говорить, мы, игроки, должны нести ответственность за результаты, потому что Микель и его тренерский штаб дают нам все необходимые инструменты, чтобы выигрывать все матчи".



"Когда проигрываешь матч, винить тренера всегда очень легко. Но когда тренер дает нам эти инструменты, мы должны ими пользоваться".



"То, каким образом Микель разрабатывает план на каждый матч; те знания, которые он передает нам перед выходом на поле... В этом ему нет равных. В зависимости от соперника это может быть не так легко, но этим и красив футбол. Если бы матчи игрались на тактической доске, это была бы совершенно другая игра", — сообщил Беллерин beIN Sports.