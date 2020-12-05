Лэмпард надеется на новый контракт

Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что надеется заслужить новый контракт.

За 13 лет владения "Челси" Роман Абрамович произвел 10 назначений на посту главного тренера, и 10-м из них стало приглашение Лэмпарда из "Дерби" в прошлом году. Кроме того, Аврам Грант, дважды Гус Хиддинк и Рафаэль Бенитес успели поработать временщиками при российском миллиардере.

Абрамович заработал репутацию нетерпеливого владельца, который меняет рулевых во главе команды как перчатки — никому из главных тренеров не удалось продержаться при Романе дольше, чем три сезона Жозе Моуриньо.

Однако Лэмпард, приближающийся к середине своего трехлетнего контракта, надеется избавить Абрамовича от этой привычки и убедить Романа, что он может быть долгосрочным решением.

"Я чувствую, что хочу быть частью долгосрочного плана здесь".

"Совершенные нами летом приобретения — за исключением, может быть, Тиаго Силвы — это приобретения на сейчас и на будущее. Это игроки, которые будут прогрессировать и добавлять в зрелости. Поэтому, конечно, я хочу быть частью этого".

"Конечно, это решать клубу и в первую очередь владельцу, поэтому я должен думать о краткосрочных результатах, начиная с завтрашнего матча против "Лидса".

"Мне повезло, что я тренирую клуб, который я люблю и которым живу", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.


Метки Абрамович, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2020 07:00

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