Лэмпард надеется на новый контракт

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что надеется заслужить новый контракт.

За 13 лет владения "Челси" Роман Абрамович произвел 10 назначений на посту главного тренера, и 10-м из них стало приглашение Лэмпарда из "Дерби" в прошлом году. Кроме того, Аврам Грант, дважды Гус Хиддинк и Рафаэль Бенитес успели поработать временщиками при российском миллиардере.



Абрамович заработал репутацию нетерпеливого владельца, который меняет рулевых во главе команды как перчатки — никому из главных тренеров не удалось продержаться при Романе дольше, чем три сезона Жозе Моуриньо.



Однако Лэмпард, приближающийся к середине своего трехлетнего контракта, надеется избавить Абрамовича от этой привычки и убедить Романа, что он может быть долгосрочным решением.



"Я чувствую, что хочу быть частью долгосрочного плана здесь".



"Совершенные нами летом приобретения — за исключением, может быть, Тиаго Силвы — это приобретения на сейчас и на будущее. Это игроки, которые будут прогрессировать и добавлять в зрелости. Поэтому, конечно, я хочу быть частью этого".



"Конечно, это решать клубу и в первую очередь владельцу, поэтому я должен думать о краткосрочных результатах, начиная с завтрашнего матча против "Лидса".



"Мне повезло, что я тренирую клуб, который я люблю и которым живу", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.