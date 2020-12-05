Артета и Обамеянг настраиваются на "переломный момент сезона"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета и его капитан Пьер-Эмерик Обамеянг сошлись во мнении, что дерби против "Тоттенхэма" может стать переломным моментом сезона для "канониров".

В преддверии воскресного дерби Северного Лондона "Арсенал" занимает только 14-ю позицию в Премьер-Лиге, тогда как "Тоттенхэм" возглавляет таблицу. Обамеянг чувствует, что победа в столь важном матче придала бы большой импульс "канонирам".



"Думаю, мы должны сделать этот матч переломным моментом сезона для нас. Такого рода матч — лучшая возможность, чтобы изменить ситуацию. Мы должны понять, что настроение будет совершенно другим, если мы одержим победу".



"Большой результат в дерби может по-настоящему взбодрить игроков, фанатов, каждого. Мы знаем, что это будет тяжелый матч. По правде говоря, "Тоттенхэм" играет хорошо в данный момент, однако нас должна волновать своя игра и только", — цитирует Обмамеянга Daily Mail.



На победу над соседями настраивается и Артета, под которым начало шататься кресло в свете неудовлетворительных результатов.



"Думаю, это идеальный матч, чтобы взбодриться и восстановить уверенность в себе в лиге, потому что в прочих соревнованиях мы выступаем очень хорошо. Нам нужен большой результат здесь".



"Взять и обыграть их, с помощью одного матча кардинально изменив ситуацию, — это был бы лучший сценарий", — приводит слова Артеты Sky Sports.