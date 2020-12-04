Аллегри хочет тренировать в Премьер-Лиге

Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что хочет получить опыт в Премьер-Лиге.

Аллегри находится без клуба после ухода из "Ювентуса" в конце сезон 2018/19. В Турине Массимилиано выиграл пять титулов Серии А, добавив их к скудетто с "Миланом" в 2011 году.



Аллегри давно связывают с переездом в Премьер-Лигу, и лишь на днях издание Football.London сообщало, что букмекеры считают 53-летнего итальянца фаворитом на замену Микелю Артете в "Арсенале".



Сам Аллегри готов попробовать себя в Премьер-Лиге, где работают многие из лучших в его профессии.



"Я бы хотел поработать в Премьер-Лиге. В Италии я провел четыре года в "Милане". Пять лет в "Ювентусе". Свою новую работу я ожидаю получить в Италии, но это сложно, или в Англии".



На мой взгляд, сейчас английский футбол прогрессирует, потому что здесь много иностранных тренеров. Здесь стало больше тактики, нежели 10 лет назад. Сейчас в Англии играют в гораздо более утонченный и тактический футбол относительно традиций местного футбола".



"Здесь есть хороший баланс между духом английского футбола, мастерством и тактическим подходом новых тренеров", — сообщил Аллегри The Times.