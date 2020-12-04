Лэмпард не обижается на Бьелсу из-за шпионского скандала

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не держит обиды на своего коллегу Марсело Бьелсу из "Лидса".

Уже в субботу "Челси" примет на своем поле "Лидс", чей рулевой Бьелса имеет давнюю историю взаимоотношений с Лэмпардом.



В позапрошлом сезоне, когда Лэмпард тренировал "Дерби", Бьелса отправил шпиона на тренировочную базу "баранов", где лазутчик и был пойман.



Тогда FA оштрафовала "Лидс" на 200 тысяч фунтов, которые Бьелса выплатил из своего кармана, а Фрэнк был явно раздражен такой дерзостью соперника в преддверии очного матча Чемпионшипа.



Но сейчас, по словам Лэмпарда, это "осталось позади". Фрэнк испытывает лишь уважение к своему аргентинскому коллеге.



"Это в прошлом. Я определенно не буду отвлекаться на это в преддверии матча. Лучше я остановлюсь на уважении, которое к нему испытываю".



"То был замечательный новостной повод, но теперь это в прошлом. Я лишь обращаю внимание на него и на его успехи в "Лидсе".



"Спустя год он вывел "Лидс" в Премьер-Лигу, хотя еще в мой сезон работы в "Дерби" их команда была одной из сильнейших или сильнейшей в Чемпионшипе. Матчи против них многое значили для меня, но теперь это осталось далеко позади".



"Сейчас нам предстоит матч против команды, находящейся в отличной форме. Меня волнует лишь футбольная сторона".



"Меня абсолютно не волнует, какой урок он выучил посл той истории и выучил ли вообще. Для предстоящего матча это не имеет значения".



"Я уважаю его, уважаю "Лидс". Меня волнует только то, чтобы мы подошли в правильном состоянии к завтрашнему матчу и попытались выиграть матч", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.