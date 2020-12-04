Сульшер: "МЮ — одна из самых стабильных команд в Премьер-Лиге"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его команда является одной из самых стабильных в Премьер-Лиге в этом календарном году.
Обыграв "Саутгемптон" со счетом 2:3 в прошлый уикенд, "Юнайтед" установил новый клубный рекорд из восьми выездных побед кряду в Премьер-Лиге.
В то же время "красные дьяволы" выиграли лишь три из восьми последних матчей на "Олд Траффорд" во всех соревнованиях, включая поражение 1:3 от ПСЖ в минувшую среду.
Однако Сульшер предлагает смотреть на более длинную дистанцию, на которой он наблюдает заметный прогресс.
"Что я думаю о нестабильности "Юнайтед"? Это зависит о того, на сколько матчей назад вы хотите вернуться".
"Нам довелось играть против великолепных команд в последнее время. Но если вы возьмете последние 30-40 матчей, то мы, думаю, будем одной из самых стабильных команд в Премьер-Лиге в плане уровня игры".
"Конечно, ты расстроен, когда проигрываешь матч. Думаю, мы показали очень хороший футбол в среду, но временами все решают малейшие детали".
"Против ПСЖ мы сыграли гораздо лучше, чем против "Вест Бромвича", но три очка мы набрали именно против "Вест Бромвича", а не против ПСЖ".
"Думаю, у нас становится меньше плохих матчей — мы становимся стабильнее. Но ты никогда не сможешь контролировать результат, потому что он определяется малейшими деталями", — цитирует Сульшера Sky Sports.
04.12.2020 21:00
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Последние комментарии:
это специальный выпуск для ливерных умников типа frisby. вызвать коллективный словесный понос у колбасы...
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Похоже Ван Гал что-то оставил в тренерской...
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Повезло АПЛ с ним)
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- сульер, идите давать интервью, там журналисты ждут
- щасщас, только нюхну
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Сейчас бы сравнивать Весь Бром и ПСЖ. Что он там употребляет?
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Стабильные вротберухи
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Стабильность в плане уровня игры - это смешно.
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стабильно сосете судьям
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