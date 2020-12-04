Сульшер: "МЮ — одна из самых стабильных команд в Премьер-Лиге"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его команда является одной из самых стабильных в Премьер-Лиге в этом календарном году.

Обыграв "Саутгемптон" со счетом 2:3 в прошлый уикенд, "Юнайтед" установил новый клубный рекорд из восьми выездных побед кряду в Премьер-Лиге.



В то же время "красные дьяволы" выиграли лишь три из восьми последних матчей на "Олд Траффорд" во всех соревнованиях, включая поражение 1:3 от ПСЖ в минувшую среду.



Однако Сульшер предлагает смотреть на более длинную дистанцию, на которой он наблюдает заметный прогресс.



"Что я думаю о нестабильности "Юнайтед"? Это зависит о того, на сколько матчей назад вы хотите вернуться".



"Нам довелось играть против великолепных команд в последнее время. Но если вы возьмете последние 30-40 матчей, то мы, думаю, будем одной из самых стабильных команд в Премьер-Лиге в плане уровня игры".



"Конечно, ты расстроен, когда проигрываешь матч. Думаю, мы показали очень хороший футбол в среду, но временами все решают малейшие детали".



"Против ПСЖ мы сыграли гораздо лучше, чем против "Вест Бромвича", но три очка мы набрали именно против "Вест Бромвича", а не против ПСЖ".



"Думаю, у нас становится меньше плохих матчей — мы становимся стабильнее. Но ты никогда не сможешь контролировать результат, потому что он определяется малейшими деталями", — цитирует Сульшера Sky Sports.