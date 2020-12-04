Сульшер: "МЮ — одна из самых стабильных команд в Премьер-Лиге"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его команда является одной из самых стабильных в Премьер-Лиге в этом календарном году.

Обыграв "Саутгемптон" со счетом 2:3 в прошлый уикенд, "Юнайтед" установил новый клубный рекорд из восьми выездных побед кряду в Премьер-Лиге.

В то же время "красные дьяволы" выиграли лишь три из восьми последних матчей на "Олд Траффорд" во всех соревнованиях, включая поражение 1:3 от ПСЖ в минувшую среду.

Однако Сульшер предлагает смотреть на более длинную дистанцию, на которой он наблюдает заметный прогресс.

"Что я думаю о нестабильности "Юнайтед"? Это зависит о того, на сколько матчей назад вы хотите вернуться".

"Нам довелось играть против великолепных команд в последнее время. Но если вы возьмете последние 30-40 матчей, то мы, думаю, будем одной из самых стабильных команд в Премьер-Лиге в плане уровня игры".

"Конечно, ты расстроен, когда проигрываешь матч. Думаю, мы показали очень хороший футбол в среду, но временами все решают малейшие детали".

"Против ПСЖ мы сыграли гораздо лучше, чем против "Вест Бромвича", но три очка мы набрали именно против "Вест Бромвича", а не против ПСЖ".

"Думаю, у нас становится меньше плохих матчей — мы становимся стабильнее. Но ты никогда не сможешь контролировать результат, потому что он определяется малейшими деталями", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 04.12.2020 22:04 # kojan
    это специальный выпуск для ливерных умников типа frisby. вызвать коллективный словесный понос у колбасы...

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  2. nehta 04.12.2020 21:59 # nehta
    Похоже Ван Гал что-то оставил в тренерской...

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  3. lgoleg 04.12.2020 21:59 # lgoleg
    Повезло АПЛ с ним)

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  4. superperez101 04.12.2020 21:50 # superperez101
    - сульер, идите давать интервью, там журналисты ждут
    - щасщас, только нюхну

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  5. megamind13 04.12.2020 21:35 # megamind13
    Сейчас бы сравнивать Весь Бром и ПСЖ. Что он там употребляет?

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  6. gameboy 04.12.2020 21:31 # gameboy
    Стабильные вротберухи

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  7. noi39 04.12.2020 21:12 # noi39
    Стабильность в плане уровня игры - это смешно.

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  8. jack-willsher 04.12.2020 21:09 # jack-willsher
    стабильно сосете судьям

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