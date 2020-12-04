Агуэро все еще не готов играть
Нападающий Серхио Агуэро по-прежнему не готов вернуться к выступлениям за "Манчестер Сити".
Пропустив начало сезона из-за перенесенной в июне операции на колене, Агуэро успел сыграть три матча в течение недели, после чего вернулся в лазарет с травмой задней поверхности бедра.
Залечив эту мышечную травму, Серхио успел отметиться лишь поздним появлением на замену против "Олимпиакоса" в Лиге Чемпионов. На сей раз у Серхио возник дискомфорт в колене, о чем главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола рассказывал в прошлый уикенд.
Выступая перед прессой в преддверии субботнего матча против "Фулхэма" Гвардиола поведал, что Агуэро чувствует себя лучше, но играть по-прежнему не готов.
"Его состояние улучшается. Сегодня он поучаствовал в тренировке, и это хорошая новость. Он уже занимается на поле с нами".
"Как скоро он вернется? Время покажет", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
04.12.2020 20:00
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