Агуэро все еще не готов играть

Серхио Агуэро Нападающий Серхио Агуэро по-прежнему не готов вернуться к выступлениям за "Манчестер Сити".

Пропустив начало сезона из-за перенесенной в июне операции на колене, Агуэро успел сыграть три матча в течение недели, после чего вернулся в лазарет с травмой задней поверхности бедра.

Залечив эту мышечную травму, Серхио успел отметиться лишь поздним появлением на замену против "Олимпиакоса" в Лиге Чемпионов. На сей раз у Серхио возник дискомфорт в колене, о чем главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола рассказывал в прошлый уикенд.

Выступая перед прессой в преддверии субботнего матча против "Фулхэма" Гвардиола поведал, что Агуэро чувствует себя лучше, но играть по-прежнему не готов.

"Его состояние улучшается. Сегодня он поучаствовал в тренировке, и это хорошая новость. Он уже занимается на поле с нами".

"Как скоро он вернется? Время покажет", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Агуэро, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2020 20:00

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