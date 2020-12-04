Агуэро все еще не готов играть

Нападающий Серхио Агуэро по-прежнему не готов вернуться к выступлениям за "Манчестер Сити".

Пропустив начало сезона из-за перенесенной в июне операции на колене, Агуэро успел сыграть три матча в течение недели, после чего вернулся в лазарет с травмой задней поверхности бедра.



Залечив эту мышечную травму, Серхио успел отметиться лишь поздним появлением на замену против "Олимпиакоса" в Лиге Чемпионов. На сей раз у Серхио возник дискомфорт в колене, о чем главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола рассказывал в прошлый уикенд.



Выступая перед прессой в преддверии субботнего матча против "Фулхэма" Гвардиола поведал, что Агуэро чувствует себя лучше, но играть по-прежнему не готов.



"Его состояние улучшается. Сегодня он поучаствовал в тренировке, и это хорошая новость. Он уже занимается на поле с нами".



"Как скоро он вернется? Время покажет", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.