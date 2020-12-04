"Арсенал" провел кризисные переговоры

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета провел кризисные переговоры со своими игроками.

В четверг, за считанные часы до победы 4:1 над "Рапидом" в Лиге Европы, Артета собрал всех игроков первой команды, чтобы обсудить причины плохой формы в Премьер-Лиге.



Игрокам было предложено поделиться своими мнениями. Также Микель уведомил подопечных, что продолжает искать крота, из-за которого случилась утечка информации насчет стычки Давида Луиса и Дани Себальоса во время тренировочного матча.



Это была достаточно открытая и позитивная беседа, но когда Артета и его помощники удалились, футболисты провели еще одну встречу — совсем другого характера.



Как утверждает ESPN, ссылаясь на ряд источников, эта вторая встреча была гораздо более "бурной" и "напряженной". Игроки попытались найти виноватых, но в целом диалог был конструктивным и завершился дружелюбно.



Добавим, в ближайшее воскресенье "Арсенал" сыграет против своих соседей из "Тоттенхэма". Артете остается надеяться, что этот разбор полетов взбодрит его команду.