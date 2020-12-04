Моуриньо недоволен, что у "Сити" и МЮ есть по матчу в запасе

Жозе Моуриньо Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пожаловался, что "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" имеют преимущество над его командой благодаря матчу в запасе в Премьер-Лиге.

Задержавшись в еврокубках в прошлом сезоне, новую кампанию Премьер-Лиги клубы из Манчестера начали на неделю позже остальных.

Таким образом, у Юнайтед" и "Сити" есть по отложенному матчу — в гостях у "Бернли" и дома против "Астон Виллы", соответственно. Моуриньо уверен, что это влияет на целостность соревнования и требует, чтобы эти поединки были сыграны до экватора сезона.

"Думаю, очень сложно принять, что у четырех клубов на один матч меньше, чем у остальных, и я даже не знаю, когда они собираются проводить эти матчи. В любой другой стране эта ситуация была бы невозможна".

"Нужно их сыграть хотя бы до окончания первого круга, до 19-го тура. Они должны сыграть эти матчи до этого времени".

"Я не знаю, когда "Бернли", "Манчестер Сити", "Астон Вилла", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" с "Астон Виллой" собираются играть".

"Это сложно принять, потому что это может повлиять на соревновательный процесс. Я пытался понять, я пытался получить ответ на этой неделе, но никто не смог мне ответить. К слову, мы сами сыграли четыре матча в течение одной недели, и никто не плакался и не поддерживал нас по этому поводу".

"И все же, коллеги, когда они собираются сыграть эти матчи?" — цитирует Моуриньо ESPN.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2020 17:00

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  1. hunter022 04.12.2020 17:15 # hunter022
    Заклейте ему рот достал вечно недоволен

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  2. bes-ter 04.12.2020 17:07 # bes-ter
    Печаль то какая...

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