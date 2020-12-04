Патрик Виейра уволен из "Ниццы"

Бывший полузащитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Патрик Виейра остался без работы, будучи уволенным с поста главного тренера "Ниццы".

Виейра тренировал "Ниццу" на протяжении двух с половиной лет, однако после домашнего поражения 2:3 от "Байера" в Лиге Европы накануне клуб Лиги 1 уведомил Патрика о прекращении сотрудничества.



Это поражение стало для "Ниццы" пятым подряд с учетом всех соревнований. 44-летний Виейра оставляет свою команду на 11-м месте во французском первенстве.



Добавим, до своего назначения в "Ницце", принадлежащей британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу, Виейра успел поработать с "Нью-Йорк Сити" и в академии "Манчестер Сити".