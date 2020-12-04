Патрик Виейра уволен из "Ниццы"

Патрик Виейра Бывший полузащитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Патрик Виейра остался без работы, будучи уволенным с поста главного тренера "Ниццы".

Виейра тренировал "Ниццу" на протяжении двух с половиной лет, однако после домашнего поражения 2:3 от "Байера" в Лиге Европы накануне клуб Лиги 1 уведомил Патрика о прекращении сотрудничества.

Это поражение стало для "Ниццы" пятым подряд с учетом всех соревнований. 44-летний Виейра оставляет свою команду на 11-м месте во французском первенстве.

Добавим, до своего назначения в "Ницце", принадлежащей британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу, Виейра успел поработать с "Нью-Йорк Сити" и в академии "Манчестер Сити".


Метки Виейра, Ницца, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2020 16:00

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  1. liverbro 04.12.2020 16:06 # liverbro
    После домашнего поражения 2:2 - ясно понятно

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  2. bes-ter 04.12.2020 16:02 # bes-ter
    Гребаные расисты

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