Патрик Виейра уволен из "Ниццы"
Бывший полузащитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Патрик Виейра остался без работы, будучи уволенным с поста главного тренера "Ниццы".
Виейра тренировал "Ниццу" на протяжении двух с половиной лет, однако после домашнего поражения 2:3 от "Байера" в Лиге Европы накануне клуб Лиги 1 уведомил Патрика о прекращении сотрудничества.
Это поражение стало для "Ниццы" пятым подряд с учетом всех соревнований. 44-летний Виейра оставляет свою команду на 11-м месте во французском первенстве.
Добавим, до своего назначения в "Ницце", принадлежащей британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу, Виейра успел поработать с "Нью-Йорк Сити" и в академии "Манчестер Сити".
04.12.2020 16:00
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Гребаные расисты
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