Агбонлахор: "Виллиан заслуживает критики больше, чем Обамеянг"

Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что фанатам "Арсенала" стоит критиковать не Пьер-Эмерика Обамеянга, а Виллиана.

В этом сезоне Премьер-Лиги Обамеянг, привыкший сражаться за "Золотую бутсу", забил лишь один гол с игры, причем этот гол случился еще в первом туре против "Фулхэма".



Пьер-Эмерика нещадно критикуют, однако Агбонлахору кажется, что капитан "канониров" просто не получает достаточной поддержки со стороны партнеров, особенно Виллиана.



"Обамеянг не заслуживает такой критики. На мой взгляд, критиковать стоит Виллиана. Он перешел из "Челси" в "Арсенал", и "Арсенал" инвестировал большие деньги в его зарплату, однако он не приносит команде пользы".



"Он не раздает голевые передачи, он даже не обыгрывает соперников. Когда Обамеянг играет в центре, ему нужна поддержка".



"Посмотрите на других нападающих в Премьер-Лиги. У них есть эти прострелы, навесы и передачи под удар".



"Это как будто Виллиан совершил убийство, которое сходит ему с рук. Он просто делает недостаточно", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.