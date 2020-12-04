Симэн хочет, чтобы "Арсенал" купил Заху

Уилфрид Заха Бывший голкипер "Арсенала" Дэвид Симэн рекомендовал "канонирам" приобрести вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху.

Достоверно известно, что летом 2019 "Арсенал" уже пытался купить Заху, но в конце концов решил потратиться на приглашение Николя Пепе из "Лилля" за 72 миллиона фунтов.

Тем не менее, Симэн чувствует, что Заха все еще мог бы пригодиться "канонирам", особенно в свете их проблем с забитыми голами в Премьер-Лиге.

"Думаю, Заха стал бы хорошим приобретением для "Арсенала", потому что он проверенный бомбардир".

"Я не знаю причину, почему тогда его трансфер не случился, но очевидно, что он хотел перейти в "Арсенал". Должно быть, агенты или клубы не договорились по определенным вопросам, но он сам дал четко понять, что он фанат "Арсенала".

"Нет совершенно никаких сомнений, что он усилил бы состав "Арсенала", — цитирует Симэна Goal.


Метки Арсенал, Заха, Кристал Пэлас, Симэн

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2020 14:00

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