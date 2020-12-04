Симэн хочет, чтобы "Арсенал" купил Заху

Бывший голкипер "Арсенала" Дэвид Симэн рекомендовал "канонирам" приобрести вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху.

Достоверно известно, что летом 2019 "Арсенал" уже пытался купить Заху, но в конце концов решил потратиться на приглашение Николя Пепе из "Лилля" за 72 миллиона фунтов.



Тем не менее, Симэн чувствует, что Заха все еще мог бы пригодиться "канонирам", особенно в свете их проблем с забитыми голами в Премьер-Лиге.



"Думаю, Заха стал бы хорошим приобретением для "Арсенала", потому что он проверенный бомбардир".



"Я не знаю причину, почему тогда его трансфер не случился, но очевидно, что он хотел перейти в "Арсенал". Должно быть, агенты или клубы не договорились по определенным вопросам, но он сам дал четко понять, что он фанат "Арсенала".



"Нет совершенно никаких сомнений, что он усилил бы состав "Арсенала", — цитирует Симэна Goal.