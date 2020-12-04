"Юнайтед" получил разрешение на стоячую трибуну

"Манчестер Юнайтед" получил зеленый свет на создание стоячей трибуны на "Олд Траффорд".

"Юнайтед" достаточно давно вынашивал идею о создании на своем стадионе секции, где фанаты стояли бы у перил, а не сидели на креслах.



"Красные дьяволы" провели тщательное исследование, изучив опыт "Селтика" и некоторых европейских клубов, чьи арены оснащены стоячими трибунами.



Затем "Юнайтед" обратился к властям за соответствующим разрешением, однако пандемия коронавируса вызвала задержку, и только сейчас гранд Премьер-Лиги получил добро на реализацию своей задумки.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, секция из 1,500 стоячих мест будет смонтирована на "Олд Траффорд" уже в начале следующего года.



Однако испытание стоячей трибуны, вероятно, начнется после того, как "Олд Траффорд" вернется к полной вместимости.