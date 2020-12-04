Жиру не планирует уходить из "Челси" в январе
Нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил, что не планирует менять клуб в зимнее трансферное окно.
В минувший международный перерыв главный тренер сборной Франции Дидье Дешам предупредил Жиру, что тот может остаться без поездки на Чемпионат Европы следующим летом, если не изменит ситуацию с игровым временем на клубном уровне.
Однако покер в ворота "Севильи" в Лиге Чемпионов вселяет в Оливье уверенность, что он сможет изменить свою ситуацию, не меняя клуб. 34-летний нападающий надеется, что в ближайшие месяцы будет играть чаще за команду Фрэнка Лэмпарда.
"Я просто должен показывать боссу, что готов сражаться до конца, как я и обещал ему на старте сезона. Очевидно, мне нужно играть чуть больше, чтобы быть счастливым".
"Босс дал мне возможность сыграть (против "Севильи"), и я надеюсь, у меня будут шансы еще, потому что, думаю, я показал ему свою готовность сражаться за команду. Все мы хотим быть на поле, но у нас сильный состав".
"Если я буду играть чуть больше, чем в начале сезона, у меня будут хорошие шансы подготовиться и набрать форму к Евро".
"Я разговаривал с Дешамом, и он сказал, что я должен буду принять решение в январе, если ситуация не изменится. Но я практически уверен, что смогу играть больше в "Челси" и останусь здесь. Именно этого я хочу. Я лишь хочу выигрывать трофеи с "Челси".
"Футбол непредсказуем, здесь все происходит очень быстро, но прямо сейчас я очень счастлив. Я счастливый человек и горжусь быть игроком "Челси", — цитирует Жиру Evening Standard.
04.12.2020 12:00
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Хз, чо было в голове у безмозглых гг, когда слили этого топарика.
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Сентиментальный француз. Наглый пес маринует его, затем перед открытием ТО дает игровое время, тот себя отлично проявляет, начинает верить сказкам про стартовый состав, продлевает контракт и остается. После ТО возвращается в будку(в которой должен быть не он), и так до приближения следующего окна.
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вот жиру топчик, да
лучший игрок пенсов
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Мы тоже тебя любим.
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