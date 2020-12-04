Моуриньо отказался блефовать насчет травмы Кейна

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что рассчитывает на возвращение нападающего Харри Кейна к дерби против "Арсенала".

27-летний Кейн, забивший 13 голов в 16 матчах этого сезона с учетом всех соревнований, пропустил выезд "шпор" к ЛАСКу в Лиге Европы из-за травмы неясного характера.



Однако повреждение Харри незначительно, и в данном случае Моуриньо не видит смысла блефовать, пытаясь запутать соперника по воскресному матчу Премьер-Лиги.



"Думаю, он будет готов. Я не уверен насчет этого — он лечится".



"Я бы мог блефовать или пытаться притвориться, что он в большой беде. Но он не в большой беде. Думаю, он сыграет", — приводит Моуриньо Sky Sports.