Моуриньо отказался блефовать насчет травмы Кейна

Харри Кейн Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что рассчитывает на возвращение нападающего Харри Кейна к дерби против "Арсенала".

27-летний Кейн, забивший 13 голов в 16 матчах этого сезона с учетом всех соревнований, пропустил выезд "шпор" к ЛАСКу в Лиге Европы из-за травмы неясного характера.

Однако повреждение Харри незначительно, и в данном случае Моуриньо не видит смысла блефовать, пытаясь запутать соперника по воскресному матчу Премьер-Лиги.

"Думаю, он будет готов. Я не уверен насчет этого — он лечится".

"Я бы мог блефовать или пытаться притвориться, что он в большой беде. Но он не в большой беде. Думаю, он сыграет", — приводит Моуриньо Sky Sports.


Метки Кейн, Моуриньо, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2020 11:00

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  1. brown-ale 04.12.2020 11:28 # brown-ale
    Жозе опять пыль в глаза пускает. Естественно, все его топари сыграют.

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