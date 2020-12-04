Жилберто Силва назвал идеальную замену для Озила в "Арсенале"
Экс-полузащитник "Арсенала" Жилберто Силва считает, что Джек Грилиш смог бы идеально заменить Месута Озила на "Эмирейтс".
Как известно, Озил не попал в заявку "Арсенала" на Премьер-Лигу и Лигу Европы. Очевидно, у Месута нет будущего на "Эмирейтс", однако Силве кажется, что "канонирам" необходим игрок такого плана.
Поэтому Жилберто советует своему бывшему клубу обратить внимание на Грилиша, который забил пять голов и отдал пять результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги.
"Если мы говорим о Месуте Озиле, то "Арсенал" действительно нуждается в такого рода креативном игроке. "Арсеналу" нужен кто-нибудь, кто бы пришел в эту команду, стал создавать моменты и доставлять мяч нападающим".
"Я думал, таким игроком может стать Виллиан, когда его подписывали, но он больше играет на фланге".
"Арсеналу" нужен игрок по типу Озила. Кто? Мне нравится Джек Грилиш. Я уже много говорил о нем. Он выступает удивительным образом и хорошо бы подошел их команде".
"Посмотрите, как он играет. Он обладает талантами и желанием. Он большой мастер, и это бесспорно. В этом сезоне он выступает сенсационно".
"Хорошие игроки недешевы — такова реальность в футболе, но эти игроки могут оказать большой эффект. Если клуб решит пригласить Джека Грилиша, им придется крупно потратиться, и они знают это".
"Непросто найти качественных игроков по хорошей цене. Ты должен очень хорошо понимать рынок и быть расторопнее других, потому что многие клубы претендуют на одних и тех же игроков", — цитирует Силву Daily Express.
04.12.2020 10:00
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Последние комментарии:
Уволят еще 30-50 сотрудников и купят без проблем)))
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Леол, гейгуннеры могут только мечтать о трансферных целях топов из Манчестера.
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Да им стадион придётся продать, чтобы провернуть этот трансфер.
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Грилиша никто себе позволить не сможет, так и останется в АВ.
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Да, все верно говорит Жильберто, но вот беда - мы продолжаем платить миллионы Озилу, покупаем всяких Пепе и у нас уже нет денег на Грилиша. Даже мечтать нечего
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