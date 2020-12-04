Жилберто Силва назвал идеальную замену для Озила в "Арсенале"

Джек Грилиш Экс-полузащитник "Арсенала" Жилберто Силва считает, что Джек Грилиш смог бы идеально заменить Месута Озила на "Эмирейтс".

Как известно, Озил не попал в заявку "Арсенала" на Премьер-Лигу и Лигу Европы. Очевидно, у Месута нет будущего на "Эмирейтс", однако Силве кажется, что "канонирам" необходим игрок такого плана.

Поэтому Жилберто советует своему бывшему клубу обратить внимание на Грилиша, который забил пять голов и отдал пять результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги.

"Если мы говорим о Месуте Озиле, то "Арсенал" действительно нуждается в такого рода креативном игроке. "Арсеналу" нужен кто-нибудь, кто бы пришел в эту команду, стал создавать моменты и доставлять мяч нападающим".

"Я думал, таким игроком может стать Виллиан, когда его подписывали, но он больше играет на фланге".

"Арсеналу" нужен игрок по типу Озила. Кто? Мне нравится Джек Грилиш. Я уже много говорил о нем. Он выступает удивительным образом и хорошо бы подошел их команде".

"Посмотрите, как он играет. Он обладает талантами и желанием. Он большой мастер, и это бесспорно. В этом сезоне он выступает сенсационно".

"Хорошие игроки недешевы — такова реальность в футболе, но эти игроки могут оказать большой эффект. Если клуб решит пригласить Джека Грилиша, им придется крупно потратиться, и они знают это".

"Непросто найти качественных игроков по хорошей цене. Ты должен очень хорошо понимать рынок и быть расторопнее других, потому что многие клубы претендуют на одних и тех же игроков", — цитирует Силву Daily Express.


Метки Арсенал, Астон Вилла, Грилиш, Силва

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2020 10:00

Количество просмотров Просмотров: 820

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Последние комментарии:




  1. arhangel777 04.12.2020 11:37 # arhangel777
    Уволят еще 30-50 сотрудников и купят без проблем)))

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  2. chelsea88 04.12.2020 10:55 # chelsea88
    Леол, гейгуннеры могут только мечтать о трансферных целях топов из Манчестера.

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  3. elprimer 04.12.2020 10:47 # elprimer
    Да им стадион придётся продать, чтобы провернуть этот трансфер.

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  4. mancunia-planet 04.12.2020 10:40 # mancunia-planet
    Грилиша никто себе позволить не сможет, так и останется в АВ.

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  5. denkik 04.12.2020 10:19 # denkik
    Да, все верно говорит Жильберто, но вот беда - мы продолжаем платить миллионы Озилу, покупаем всяких Пепе и у нас уже нет денег на Грилиша. Даже мечтать нечего

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