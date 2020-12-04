Жилберто Силва назвал идеальную замену для Озила в "Арсенале"

Экс-полузащитник "Арсенала" Жилберто Силва считает, что Джек Грилиш смог бы идеально заменить Месута Озила на "Эмирейтс".

Как известно, Озил не попал в заявку "Арсенала" на Премьер-Лигу и Лигу Европы. Очевидно, у Месута нет будущего на "Эмирейтс", однако Силве кажется, что "канонирам" необходим игрок такого плана.



Поэтому Жилберто советует своему бывшему клубу обратить внимание на Грилиша, который забил пять голов и отдал пять результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги.



"Если мы говорим о Месуте Озиле, то "Арсенал" действительно нуждается в такого рода креативном игроке. "Арсеналу" нужен кто-нибудь, кто бы пришел в эту команду, стал создавать моменты и доставлять мяч нападающим".



"Я думал, таким игроком может стать Виллиан, когда его подписывали, но он больше играет на фланге".



"Арсеналу" нужен игрок по типу Озила. Кто? Мне нравится Джек Грилиш. Я уже много говорил о нем. Он выступает удивительным образом и хорошо бы подошел их команде".



"Посмотрите, как он играет. Он обладает талантами и желанием. Он большой мастер, и это бесспорно. В этом сезоне он выступает сенсационно".



"Хорошие игроки недешевы — такова реальность в футболе, но эти игроки могут оказать большой эффект. Если клуб решит пригласить Джека Грилиша, им придется крупно потратиться, и они знают это".



"Непросто найти качественных игроков по хорошей цене. Ты должен очень хорошо понимать рынок и быть расторопнее других, потому что многие клубы претендуют на одних и тех же игроков", — цитирует Силву Daily Express.