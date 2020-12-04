Клубы Премьер-Лиги обяжут фанатов носить маски на стадионе

В преддверии уикенда, который будет отмечен возвращением зрителей на трибуны, клубы Премьер-Лиги решили обязать фанатов носить маски в течение всего времени пребывания на стадионе.

Как известно, с марта матчи Премьер-Лиги играются без зрителей. Однако в прошлом месяце британские власти разрешили открыть часть стадионов, начиная с 2 декабря.



По информации Sky Sports, протоколы по возвращению зрителей на трибуны обсуждались с сентября и сейчас, наконец, были подписаны клубами.



Было решено, что болельщики должны носить маски в течение всего времени, что они находятся на стадионе. Также клубы не будут поощрять кричалки и песни в исполнении фанатов, хотя прямого запрета на это нет — в отличие от рукопожатий и объятий.



На входе каждый болельщик должен будет показать именной билет, который не может быть передан другому лицу, и удостоверение личности, а также пройти проверку на температуру тела.



Клубы надеются, что столь строгие и не самые приятные правила поспособствуют скорейшему увеличению разрешенного лимита на количество зрителей — в данный момент стадионы могут принимать только 2 тыс. фанатов.