Клубы Премьер-Лиги обяжут фанатов носить маски на стадионе
В преддверии уикенда, который будет отмечен возвращением зрителей на трибуны, клубы Премьер-Лиги решили обязать фанатов носить маски в течение всего времени пребывания на стадионе.
Как известно, с марта матчи Премьер-Лиги играются без зрителей. Однако в прошлом месяце британские власти разрешили открыть часть стадионов, начиная с 2 декабря.
По информации Sky Sports, протоколы по возвращению зрителей на трибуны обсуждались с сентября и сейчас, наконец, были подписаны клубами.
Было решено, что болельщики должны носить маски в течение всего времени, что они находятся на стадионе. Также клубы не будут поощрять кричалки и песни в исполнении фанатов, хотя прямого запрета на это нет — в отличие от рукопожатий и объятий.
На входе каждый болельщик должен будет показать именной билет, который не может быть передан другому лицу, и удостоверение личности, а также пройти проверку на температуру тела.
Клубы надеются, что столь строгие и не самые приятные правила поспособствуют скорейшему увеличению разрешенного лимита на количество зрителей — в данный момент стадионы могут принимать только 2 тыс. фанатов.
04.12.2020 09:00
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