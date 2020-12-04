Моуриньо: "Некоторые игроки чувствуют, что им не место в Лиге Европы"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо раскритиковал своих игроков за пренебрежение к Лиге Европы.

Благодаря двум пенальти "Тоттенхэму" удалось отпраздновать победу 2:3 над ЛАСКом в четверг вечером и досрочно выиграть свою группу Лиги Европы.



Однако продемонстрированный "шпорами" футбол не понравился Моуриньо. Жозе почувствовал, что некоторые игроки считают ниже своего достоинства выступать во второстепенном европейском турнире.



"Результат оказался лучше, чем игра. Второй тайм был лучше, чем первый. Некоторые игроки сыграли очень хорошо в индивидуальном отношении. Некоторые игроки сыграли очень плохо в индивидуальном отношении".



"Я не узнал ничего нового. Факт в том, что групповая стадия Лиги Европы не мотивирует некоторых игроков. Мы отправляемся к "Антверпену", к "Лудогорцу", к ЛАСКу и при атмосфере пустого стадиона у меня возникает ощущение, словно некоторые игроки чувствуют, что им здесь не место".



"Это вопрос к настрою. Я уже проходил через это, даже в "Манчестер Юнайтед". Игроки знают мои ощущения. Я делюсь с ними своими ощущениями — и обычно оказываюсь прав. Еще на разминке перед матчем я заметил большую разницу в интенсивности, общении и энтузиазме между ними и нами. Это меня не удивило".



"Игроки вроде Сона и Пьера (Хейбьерга) — это совсем другой разговор. Им все равно, где играть и в каком соревновании. Они всегда стараются на благо команды. Не думаю, что без них мы смогли бы добиться положительного результата", — цитирует Моуриньо Daily Mail.