Хаким Зийеш. Волшебник из Амстердама

Хаким Зийеш — игрок, на которого возлагают большие надежды в "Челси". Марокканец, родившийся в Нидерландах, долго обретал футбольную зрелость, но в 27 лет вышел на пик формы, перебравшись в Премьер-Лигу в качестве футболиста, способного "делать разницу" для своей команды.

В юности Хаким Зийеш был слабовольным, раздражительным и угрюмым парнем. Когда события в игре разворачивались не по тому сценарию, как то запланировал Хаким, его обычной реакцией было разочарование. Он замедлял движение, его плечи опускались, а лицо искажалось гневом.



Раздражение чаще всего возникало из-за несправедливых судейских решений или разочарования в действиях технически более слабых партнеров по команде. Он был самым техничным игроком в молодежной команде "Херенвена" и очень часто выходил из себя во время матчей, когда видел тех, кто не мог достичь его уровня.



Тренерам было непросто с Хакимом, и далеко не все были готовы бороться с его несдержанностью и раздражительностью. Впрочем, в "Херенвене" все понимали, что имеют дело с одаренным игроком, с которым нужно обращаться осторожно, но однажды терпение тренерского штаба лопнуло.



В матче молодежных составов "Херенвена" и "Фейеноорда" Зийеш хотел выполнить 11-метровый удар, но тренер Джонни Янсен запретил ему это. Назначенный им игрок забил, но Зийеш был далек от того, чтобы испытывать радостные эмоции, и по мере того как продолжалась игра, стал терять самообладание. "Мне не понравилось такое отношение", — сказал Янсен, убравший тогда Зийеша с поля.



Для тех, кто наблюдал за той игрой, все выглядело как наказание непослушного мальчика. Но за закрытыми дверьми, после нескольких дней размышлений, Зийеш показал себя таким, каким большинство наблюдавших за ним на поле никогда не видели.



"Матч был в субботу", — говорит Янсен. "В понедельник он прибыл в клуб, и мы поговорили об этом. Я спросил его, как бы он сам поступил на моем месте, если бы столкнулся с таким поведением игрока. Он сказал: "Я бы убрал его с поля. Я бы не принял такое отношение".



Когда Янсен думает о Зийеше, который впечатляюще начал свою карьеру в "Челси" после перехода из "Аякса", он вспоминает эти моменты. Конечно, он вспоминает и проявления футбольного таланта Хакима, но прежде всего помнит те личные разговоры и работу над психологическими проблемами Зийеша. Работу, которая направила игрока к лучшему пути.



"Однажды у него было сложное время, когда он даже не играл за команду U-19", — воспоминает Янсен. "Это было тяжело, поэтому я и мой коллега Джеффри Талан усадили его на диван и несколько часов говорили о жизни. Он стал очень откровенен с нами и много рассказал о своей жизни и о том, что чувствовал. Он открывал нам свое сердце, а мы открывали ему свои сердца. После этого наши отношения наладились".



Зийешу было 10 лет, когда он проснулся от плача своей семьи. Он спустился вниз и узнал, что его отец, страдавший рассеянным склерозом, умер. "В этом возрасте вы не понимаете, что такое смерть", — вспомнинал он в интервью голландской газете Algemen Dagblad.



Когда Зийеш достиг подросткового возраста, присоединившись к "Херенвену", он осознал это. Боль взяла свое, и Хаким, младший из девяти сестер и братьев, изо всех сил пытался с ней справиться. Двое его братьев угодили в тюрьму за кражу со взломом, и было опасение, что он пойдет по тому же пути, поддавшись искушениям улицы.



Эти ранние трудности — одна из причин того, что ярлык" плохого парня" преследовал Зийеша с момента его появления в профессиональном футболе. Он поссорился с Марко Ван Бастеном, своим первым тренером в "Херенвене", а затем поссорился с болельщиками "Твенте" и тренерским штабом команды из Энсхеде. Он не боялся высказывать свое мнение, но это прямоту многие воспринимали неправильно.



"Когда вы молоды, вы иногда совершаете ошибки", — говорит Янсен, занимающий ныне пост главного тренера "Херенвена". "Но вы должны учиться на своих ошибках, и он сделал это. Хаким был неплохим парнем в "Херенвене". У него есть своя история, но он сумел сделать большой шаг вперед. Это многое говорит о его менталитете".



Это также говорит о футбольных способностях Зийеша — возиться с такими сложными парнями тренеры готовы только в том случае, если игра действительно стоит свеч. Сейчас, когда Хаким отлично дебютировал в "Челси", его трансфер ценой в 37 миллионов фунтов выглядит выгодной сделкой. Его первые выступления в Лондоне показали, почему в "Аяксе" его прозвали "Волшебник из Амстердама".



В матче с "Шеффилд Юнайтед" Зийеш отдал две голевые передачи — на Вернера и Тиаго Силву, а перед тем забивал в ворота "Краснодара" и "Бернли". Именно с его возвращением в строй стартовала беспроигрышная серия "Челси" во всех турнирах, насчитывающая уже 12 матчей.



Эстетической привлекательности игре Зийеша только добавляет то, что в 27 лет он все еще остается худым и даже хрупким. Он совсем не похож на элитного спортсмена, с едва заметными мускулами, но защитники соперников "Челси" не могут сбить его с ног, так как с трудом успевают приблизиться к нему.



На "Стэмфорд Бридж" Зийеш сейчас делает первые шаги, как в свое время в "Херенвене", но английский футбол подходит его стилю игры. Кроссы на дальнюю штангу, ставшие фирменным оружием Хакима, и его дальние удары востребованы тут не меньше, чем в Нидерландах, где от техничного марокканца натерпелись многие соперники "Аякса". Самым значительным изменением Зийеша в Амстердаме стало то, что он превратился в игрока, способного "делать разницу", а также — сохранять концентрацию на протяжении всей игры.



"В своем телосложении он сделал большой шаг вперед", — говорит Янсен. "Не в мускулах, а в том, что он сейчас способен провести на поле на одном уровне 90 минут. Но это все тот же Хаким. Иногда, если он разочарован, это все равно заметно по его лицу, а его плечи опускаются. Это тот самый Хаким, которого я знаю по "Херенвену", но — он справится с этим и в "Челси".



Зийеш попал в "Аякс" в то время, когда клуб из Амстердама снова стал реальной силой в Европе. Марокканец сыграл с "Аяксом" в финале Лиги Европы и был близок к выходу в финал Лиги Чемпионов, уничтожив на пути к полуфиналу "Реал", который пострадал от Зийеша больше, чем другие соперники "аяксидов".



Многие эксперты сомневались в том, что Зийеш сможет реализовать себя в английском футболе, но его успешная игра в Лиге Чемпионов убедила скаутов "Челси" в том, что Хаким — именно тот игрок, который нужен "синим". Зийеш — это дриблинг, точный и сильный удар, а также — опасные стандартные положения и кроссы. Он много забивает, но основное качество Хакима — умение создавать остроту у ворот противника нестандартными решениями и точными передачами.



Изначально Зийеш выступал на молодежном уровне за Нидерланды — страну, в которой он родился и вырос. Но в 2015 году, в 18-летнем возрасте, когда пришла пора выбирать взрослую сборную, все же отдал предпочтение исторической родине — Марокко. Тут у Зийеша сложилась интересная связка с другим талантливым атакующим полузащитником — Аделем Таарабтом, который в свое время был очень хорош в "Куинз Парк Рейнджерс" в том числе и в Премьер-Лиге.



В целом, марокканцев в Англии было не так уж много, но практически все заметные представители этой страны на Туманном Альбионе были полузащитниками. Юссеф Чиппо был одним из первопроходцев среди марокканцев в "Ковентри", Мустафа Хаджи провел несколько сезонов в "Астон Вилле", в "Ливерпуле" пробовали себя Уссама Ассаиди и Набиль Эль-Жар. Нуреддин Найбет, поигравший за "Тоттенхэм" — единственный марокканский защитник в истории Премьер-Лиги, если вынести за скобки умение сыграть в центре обороны опорника "Вулверхэмптона" Ромена Саисса.



Хаким Зийеш однозначно способен стать самым успешным марокканцем в истории английской Премьер-Лиги, так как он приехал сюда в зрелом возрасте, имея за спиной несколько отличных сезонов в "Аяксе". В "Челси" он играет рядом с такими же талантливыми и техничными игроками и не должен испытывать раздражения, часто посещавшего его на полях Эредивизии. С такими партнерами и сам Зийеш может выйти на новый уровень игры, а простор для прогресса в случае с ним еще имеется.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru