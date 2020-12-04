"Арсенал" разгромил "Рапид" и выиграл свою группу Лиги Европы

"Арсенал" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Европы, разгромив "Рапид" со счетом 4:1.

На свой первый матч в сезоне, причем сразу в стартовом составе, вышел защитник "канониров" Пабло Мари. Также с первых минут появились Алекс Рунарссон, Райан Нелсон и Эдди Нкетиа.



"Арсеналу" потребовалось менее 10 минут, чтобы отметить возвращение зрителей на трибуны "Эмирейтс". Лакасетт нанес дальний удар, и мяч по сумасшедшей траектории залетел в ворота без шансов для голкипера — 1:0.



Спустя восемь минут хозяева удвоили счет. Нелсон подал угловой, а Мари неотразимо пробил головой — 2:0.



"Канониры" просто доминировали над соперником во всех компонентах, а Рунарссон находился без работы. Мог оформить дубль Лакасетт, но его удар приняла на себя штанга.



В конце первого тайма третий гол все-таки случился. Нкетиа головой добил мяч в ворота после своего же удара, отраженного голкипером — 3:0.



Второй тайм начался неожиданно — с гола "Рапида". Сейв Рунарссона, затем два спасения на линии Сеада Колашинаца, и Кия Китагава все-таки добивает мяч в ворота — 3:1.



У гостей появилась робкая надежда спасти матч, но "Арсеналу" пошло только на руку, что соперник стал раскрываться.



"Канониры" принялись использовать появившееся пространство и на 66-й минуте забили очередной гол. Николя Пепе дождался подключения Эйнсли Мэйтланд-Найлса, нашел партнера пасом, а затем последовал прострел к линии вратарской на ногу Эмиля Смит-Роу — 4:1.



После гола Смит-Роу игра окончательно успокоилась. "Рапид" выглядел поверженным.



"Арсенал" провел матч в тренировочном режиме и одержал пятую победу из пяти возможных на групповом этапе, заодно гарантировав себе первое место в квартете.



"Арсенал" (Англия) — "Рапид" (Австрия) — 4:1 (3:0)



Голы: Лакасетт 10, Мари 18, Нкетиа 44, Смит Роу 66 — Китагава 47.



"Арсенал": Рунарссон, Соареш, Мустафи (Чемберс 70), Мари, Колашинац, Пепе, Мэйтланд-Найлс, Эльнени (Себальос 63), Нелсон (Виллиан 63), Лакасетт (Смит-Роу 63), Нкетиа (Балоган 81).