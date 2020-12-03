"Лестер" проиграл "Заре"

Дженгиз Ундер "Лестер" не смог досрочно гарантировать себе первое место в Группе G Лиги Европы, проиграв в гостях у "Зари" со счетом 1:0.

"Лестер" весьма посредственно провел первый тайм, ни разу не потревожив голкипера "Зари", вдобавок уже на 15-й минуте потерял Чаглара Сеюнждю, который проводил свой первый матч после травмы.

После перерыва игра шла без ворот, но если кто и заслуживал гол, то это хозяева, которые в конце концов добились своего. На 84-й минуте экс-игрок "Хаддерсфилда" Аллахьяр Сайядманеш на дальней штанге замкнул прострел партнера — 1:0.

"Лестер" проиграл, но остался лидером своей группы, а путевку в плей-офф обеспечил себе еще в предыдущем туре.

"Заря" (Украина) — "Лестер" (Англия) — 1:0 (0:0)

Гол: Сайядманеш 84.

"Лестер": Уорд, Джастин, Морган (Фукс 56), Сеюнджю (Фофана 17), Перейра (Томас 45), Чоудури, Ндиди (Менди 56), Прат (Мэддисон 78), Ундер, Барнс, Ихеаначо.


Метки Заря, Лестер, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2020 23:00

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  1. brown-ale 03.12.2020 23:16 # brown-ale
    В Луганске играли?

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  2. iskander8sg 03.12.2020 23:06 # iskander8sg
    Для Зори это достижение, как ни крути.

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