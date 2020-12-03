"Тоттенхэм" сыграл вничью с ЛАСКом и вышел в плей-офф Лиги Европы

Тоттенхэм Несмотря на упущенную победу против ЛАСКа (3:3), набранного очка "Тоттенхэму" оказалось достаточно, чтобы досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы.

По сравнению с безголевым матчем против "Челси" в стартовом составе "шпор" уцелели лишь Пьер-Эмиль Хейбьерг, Танги Ндомбеле и Сон Хен Мин.

Первый тайм этого матча напоминал позорную для "Тоттенхэма" игру в Антверпене. ЛАСК играл лучше, нанес несколько опаснейших ударов и даже попал в штангу.

В конце концов на 41-й минуте хозяева открыли счет, и это выглядело абсолютно закономерно. Это Петер Михорль нанес классный дальний удар с левой ноги — 1:0.

Однако перед самым перерывом гостям удалось отыграться. Удар Ндомбеле из пределов штрафной был заблокирован рукой, и Гарет Бэйл реализовал назначенный пенальти — 1:1.

Во втором тайме все быстро встало на свои места, потому что уже на 56-й минуте Ндомбеле после перехвата отправил в прорыв по центру Сона, а тот пробил мимо голкипера — 1:2.

Вскоре счел мог стать крупнее, но Бэйл и Сон не реализовали выход два в одного. Продолжать создавать моменты "Тоттенхэм" не захотел, позволив себе расслабиться.

Расслабились "шпоры" напрасно, потому что на 84-й минуте Максимилиан Эггештайн, избежав офсайда, пробил Джо Харта с линии штрафной площади — 2:2.

Спустя буквально две минуты появившийся на замену Стивен Бергвейн заработал для гостей второй в матче пенальти, и Деле Алли, также вышедший со скамейки, вывел свою команду вперед — 2:3.

Казалось, матч так и закончится, но уже в компенсированное время Мамуду Карамоко дальним ударом заставил Харта капитулировать — 3:3.

Матч вышел довольно странным и сумбурным в исполнении "Тоттенхэма" как лидера Премьер-Лиги. "Шпоры" легко отыгрывались, но с такой же легкостью и пропускали. Впрочем, турнирная задача решена.

ЛАСК (Австрия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 3:3 (1:1)

Голы: Михорль 42, Эггештайн 84, Карамоко 90 — Бэйл 45 (пен), Сон 56, Алли 86 (пен).

"Тоттенхэм": Харт, Дохерти, Санчес, Танганга, Дэвис, Хейбьерг, Ло Чельсо (Дайер 71), Ндомбеле (Бергвейн 65), Бэйл (Орье 82), Моура (Сиссоко 65), Сон (Алли 82).


Метки ЛАСК, Лига Европы, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2020 22:55

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Последние комментарии:




  1. bushwacka 03.12.2020 23:14 # bushwacka
    )))) Молодой Четч на раме.... Фанаты на трибуне Эмирейтс... Шляказет ложит пушку.... Норм)))

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  2. kukuruzzo 03.12.2020 23:12 # kukuruzzo
    Лака издали умеет приложиться,недавно бмв34 спрашивал у кого удар нормальный

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  3. edgarkuznetsov 03.12.2020 23:09 # edgarkuznetsov
    Антверпен выебем в последнем туре и нормально,тут что ничья ,что победа ,нет разницы

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  4. bushwacka 03.12.2020 23:06 # bushwacka
    Bezviz

    Посмотрим, пока что конкуренция в десятки раз сильнее чем в прошлом сезоне
    http://fapl.ru/posts/82572/?c=1#c7254266

    Bushwacka

    Реал на сегодняшний день сосёт Шахте, причём дважды... Барса в середине турнирной... Юве педорасит. В ДЕСЯТКИ РАЗ СИЛЬНЕЕ ЧЕМ в ПРОШЛОМ?
    Источник: http://fapl.ru/posts/82572/?c=1#c7254275

    Bezviz

    я про апл, тупица
    Источник: http://fapl.ru/posts/82572/?c=1#c7254286


    Привет Тарас)))))

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  5. windranger 03.12.2020 23:02 # windranger
    Сильнейший клуб Лондона достойно решил вопрос с выходом из группы. Жозе топ

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  6. narcot 03.12.2020 23:01 # narcot
    Вольная борьба - спорт для интеллектуалов. В Смоленске проходило первенство среди юниоров. На борцовском ковре столкнулись Бабули Цолоев из Ингушетии и Алан Багаев из Северной Осетии. Между представителями этих национальностей давняя неприязнь, так что борцовский поединок довольно стремительно перерос в кулачный бой. Впрочем, бестолочей быстро разогнали, тренеры раздали обоими по тупым ебасосинам и заставили пожать руки.

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  7. bushwacka 03.12.2020 22:58 # bushwacka
    Зоря, находясь на 8 месте премьер-лиги УКР, епёт команду АПЛ... команду, которая находится на 4 месте, отстаёт от лидера на 3 очка, а от челсенеки - на одно.... Ееепаат))))

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  8. alexomck 03.12.2020 22:57 # alexomck
    Ласк дома вырвал очко у Шпор

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  9. zazszu 03.12.2020 22:57 # zazszu
    Зоро крысоро слаб

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  10. anabanana94 03.12.2020 22:56 # anabanana94
    Харт собака, в целом норм!

    ГОРЮ ЛЮБОВЬЮ К ТОТТЕНХЭМУ!

    А вы ГОРИТЕ ОТ ЕГО МОЩИ СОБАКИ!

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