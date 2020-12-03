"Тоттенхэм" сыграл вничью с ЛАСКом и вышел в плей-офф Лиги Европы
Несмотря на упущенную победу против ЛАСКа (3:3), набранного очка "Тоттенхэму" оказалось достаточно, чтобы досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы.
По сравнению с безголевым матчем против "Челси" в стартовом составе "шпор" уцелели лишь Пьер-Эмиль Хейбьерг, Танги Ндомбеле и Сон Хен Мин.
Первый тайм этого матча напоминал позорную для "Тоттенхэма" игру в Антверпене. ЛАСК играл лучше, нанес несколько опаснейших ударов и даже попал в штангу.
В конце концов на 41-й минуте хозяева открыли счет, и это выглядело абсолютно закономерно. Это Петер Михорль нанес классный дальний удар с левой ноги — 1:0.
Однако перед самым перерывом гостям удалось отыграться. Удар Ндомбеле из пределов штрафной был заблокирован рукой, и Гарет Бэйл реализовал назначенный пенальти — 1:1.
Во втором тайме все быстро встало на свои места, потому что уже на 56-й минуте Ндомбеле после перехвата отправил в прорыв по центру Сона, а тот пробил мимо голкипера — 1:2.
Вскоре счел мог стать крупнее, но Бэйл и Сон не реализовали выход два в одного. Продолжать создавать моменты "Тоттенхэм" не захотел, позволив себе расслабиться.
Расслабились "шпоры" напрасно, потому что на 84-й минуте Максимилиан Эггештайн, избежав офсайда, пробил Джо Харта с линии штрафной площади — 2:2.
Спустя буквально две минуты появившийся на замену Стивен Бергвейн заработал для гостей второй в матче пенальти, и Деле Алли, также вышедший со скамейки, вывел свою команду вперед — 2:3.
Казалось, матч так и закончится, но уже в компенсированное время Мамуду Карамоко дальним ударом заставил Харта капитулировать — 3:3.
Матч вышел довольно странным и сумбурным в исполнении "Тоттенхэма" как лидера Премьер-Лиги. "Шпоры" легко отыгрывались, но с такой же легкостью и пропускали. Впрочем, турнирная задача решена.
ЛАСК (Австрия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 3:3 (1:1)
Голы: Михорль 42, Эггештайн 84, Карамоко 90 — Бэйл 45 (пен), Сон 56, Алли 86 (пен).
"Тоттенхэм": Харт, Дохерти, Санчес, Танганга, Дэвис, Хейбьерг, Ло Чельсо (Дайер 71), Ндомбеле (Бергвейн 65), Бэйл (Орье 82), Моура (Сиссоко 65), Сон (Алли 82).
03.12.2020 22:55
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Последние комментарии:
)))) Молодой Четч на раме.... Фанаты на трибуне Эмирейтс... Шляказет ложит пушку.... Норм)))
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Лака издали умеет приложиться,недавно бмв34 спрашивал у кого удар нормальный
(ответить)
Антверпен выебем в последнем туре и нормально,тут что ничья ,что победа ,нет разницы
(ответить)
Bezviz
Посмотрим, пока что конкуренция в десятки раз сильнее чем в прошлом сезоне
http://fapl.ru/posts/82572/?c=1#c7254266
Bushwacka
Реал на сегодняшний день сосёт Шахте, причём дважды... Барса в середине турнирной... Юве педорасит. В ДЕСЯТКИ РАЗ СИЛЬНЕЕ ЧЕМ в ПРОШЛОМ?
Источник: http://fapl.ru/posts/82572/?c=1#c7254275
Bezviz
я про апл, тупица
Источник: http://fapl.ru/posts/82572/?c=1#c7254286
Привет Тарас)))))
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Сильнейший клуб Лондона достойно решил вопрос с выходом из группы. Жозе топ
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Вольная борьба - спорт для интеллектуалов. В Смоленске проходило первенство среди юниоров. На борцовском ковре столкнулись Бабули Цолоев из Ингушетии и Алан Багаев из Северной Осетии. Между представителями этих национальностей давняя неприязнь, так что борцовский поединок довольно стремительно перерос в кулачный бой. Впрочем, бестолочей быстро разогнали, тренеры раздали обоими по тупым ебасосинам и заставили пожать руки.
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Зоря, находясь на 8 месте премьер-лиги УКР, епёт команду АПЛ... команду, которая находится на 4 месте, отстаёт от лидера на 3 очка, а от челсенеки - на одно.... Ееепаат))))
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Ласк дома вырвал очко у Шпор
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Зоро крысоро слаб
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Харт собака, в целом норм!
ГОРЮ ЛЮБОВЬЮ К ТОТТЕНХЭМУ!
А вы ГОРИТЕ ОТ ЕГО МОЩИ СОБАКИ!
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