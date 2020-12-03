"Тоттенхэм" сыграл вничью с ЛАСКом и вышел в плей-офф Лиги Европы

Несмотря на упущенную победу против ЛАСКа (3:3), набранного очка "Тоттенхэму" оказалось достаточно, чтобы досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы.

По сравнению с безголевым матчем против "Челси" в стартовом составе "шпор" уцелели лишь Пьер-Эмиль Хейбьерг, Танги Ндомбеле и Сон Хен Мин.



Первый тайм этого матча напоминал позорную для "Тоттенхэма" игру в Антверпене. ЛАСК играл лучше, нанес несколько опаснейших ударов и даже попал в штангу.



В конце концов на 41-й минуте хозяева открыли счет, и это выглядело абсолютно закономерно. Это Петер Михорль нанес классный дальний удар с левой ноги — 1:0.



Однако перед самым перерывом гостям удалось отыграться. Удар Ндомбеле из пределов штрафной был заблокирован рукой, и Гарет Бэйл реализовал назначенный пенальти — 1:1.



Во втором тайме все быстро встало на свои места, потому что уже на 56-й минуте Ндомбеле после перехвата отправил в прорыв по центру Сона, а тот пробил мимо голкипера — 1:2.



Вскоре счел мог стать крупнее, но Бэйл и Сон не реализовали выход два в одного. Продолжать создавать моменты "Тоттенхэм" не захотел, позволив себе расслабиться.



Расслабились "шпоры" напрасно, потому что на 84-й минуте Максимилиан Эггештайн, избежав офсайда, пробил Джо Харта с линии штрафной площади — 2:2.



Спустя буквально две минуты появившийся на замену Стивен Бергвейн заработал для гостей второй в матче пенальти, и Деле Алли, также вышедший со скамейки, вывел свою команду вперед — 2:3.



Казалось, матч так и закончится, но уже в компенсированное время Мамуду Карамоко дальним ударом заставил Харта капитулировать — 3:3.



Матч вышел довольно странным и сумбурным в исполнении "Тоттенхэма" как лидера Премьер-Лиги. "Шпоры" легко отыгрывались, но с такой же легкостью и пропускали. Впрочем, турнирная задача решена.



ЛАСК (Австрия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 3:3 (1:1)



Голы: Михорль 42, Эггештайн 84, Карамоко 90 — Бэйл 45 (пен), Сон 56, Алли 86 (пен).



"Тоттенхэм": Харт, Дохерти, Санчес, Танганга, Дэвис, Хейбьерг, Ло Чельсо (Дайер 71), Ндомбеле (Бергвейн 65), Бэйл (Орье 82), Моура (Сиссоко 65), Сон (Алли 82).