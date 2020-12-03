Терри позовет Коула, если получит работу в "Дерби"

Джон Терри и Эшли Коул Джон Терри готов сделать Эшли Коула своим ассистентом, если получит работу главного тренера "Дерби".

В данный момент обязанности главного тренера "баранов" исполняет Уэйн Руни, уже заявив о своем желании получить эту работу на постоянной основе.

Однако фаворитом букмекеров на место уволенного Филлипа Коку является Терри, который уже два года трудится помощником Дина Смита на "Вилла Парк".

Предполагается, что кандидатуру Терри поддерживает шейх Халид, который завершает приобретение клуба с "Прайд Парк" за 60 миллионов фунтов у Мела Морриса.

Любое назначение произойдет после того, как "Дерби" обретет нового владельца, однако Daily Mirror утверждает, что Терри уже задумывается о формировании своего тренерского штаба.

В качестве своей правой руки Джон хочет видеть своего бывшего партнера по "Челси" Коула, который сейчас трудится тренером в академии "синих" и выступает экспертом на телевидении.


Метки Астон Вилла, Дерби, Коул, Терри, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 03.12.2020 22:42 # gerrard08
    Терри позвал Коула работать на себя? За деньги?

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  2. j-silver 03.12.2020 22:33 # j-silver
    Скоро бывшие пенсы будут тренировать всю апл
    Гегемонси

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