"Арсенал" задумывается о приглашении Сарри на место Артеты

Маурицио Сарри Микелею Артете пока не грозит увольнение из "Арсенала", однако боссы лондонского клуба "держат в уме" вариант с заменой своему главному тренеру.

Позже в декабре Артета отмечает один год с момента своего назначения главным тренером "Арсенала", и сейчас Микель находится под колоссальным давлением.

"Канониры" проиграли все три последних домашних матча в Премьер-Лиге, откатившись аж на 14-ю позицию в турнирной таблице. А Виллиан и Пьер-Эмерик Обамеянг, которым Артета выбил астрономическую зарплату, находятся в ужасной форме и не справляются с ролью лидеров.

Боссы "Арсенала" не собираются принимать поспешных решений и готовы дать Артете время на исправление ситуации, однако итальянское издание Stadio Sport утверждает, что у лондонцев уже есть план на случай, если Микель не справится.

Утверждается, что "канониры" задумываются о приглашении бывшего наставника "Челси" Маурицио Сарри, который находится без клуба после расставания с "Ювентусом" минувшим летом.

В то же время букмекеры отдают предпочтение другому специалисту, считая основным фаворитом на замену Артете Массимилиано Аллегри, соотечественника Сарри и его предшественника в "Ювентусе".


Метки Аллегри, Арсенал, Артета, Сарри, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2020 21:00

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  1. unclearness 03.12.2020 21:41 # unclearness
    Норм так михуйло всякой утятиной местный сброд собирает)) членососа88 только не хватает

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  2. superperez101 03.12.2020 21:26 # superperez101
    вот и сказочке конец

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  3. yela 03.12.2020 21:18 # yela
    А там и Жорика заберут)

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  4. jirrort 03.12.2020 21:13 # jirrort
    Ухахахахахахаххахах

    Никчёмный гейклубишко продолжает подбирать прогнившие объедки со стола ,ну что за ущербная помойка...

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  5. chelsiukpro 03.12.2020 21:04 # chelsiukpro
    Покатили новости куйпоими от куда взывшись....

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