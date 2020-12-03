"Арсенал" задумывается о приглашении Сарри на место Артеты

Микелею Артете пока не грозит увольнение из "Арсенала", однако боссы лондонского клуба "держат в уме" вариант с заменой своему главному тренеру.

Позже в декабре Артета отмечает один год с момента своего назначения главным тренером "Арсенала", и сейчас Микель находится под колоссальным давлением.



"Канониры" проиграли все три последних домашних матча в Премьер-Лиге, откатившись аж на 14-ю позицию в турнирной таблице. А Виллиан и Пьер-Эмерик Обамеянг, которым Артета выбил астрономическую зарплату, находятся в ужасной форме и не справляются с ролью лидеров.



Боссы "Арсенала" не собираются принимать поспешных решений и готовы дать Артете время на исправление ситуации, однако итальянское издание Stadio Sport утверждает, что у лондонцев уже есть план на случай, если Микель не справится.



Утверждается, что "канониры" задумываются о приглашении бывшего наставника "Челси" Маурицио Сарри, который находится без клуба после расставания с "Ювентусом" минувшим летом.



В то же время букмекеры отдают предпочтение другому специалисту, считая основным фаворитом на замену Артете Массимилиано Аллегри, соотечественника Сарри и его предшественника в "Ювентусе".