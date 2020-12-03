"Арсенал" задумывается о приглашении Сарри на место Артеты
Микелею Артете пока не грозит увольнение из "Арсенала", однако боссы лондонского клуба "держат в уме" вариант с заменой своему главному тренеру.
Позже в декабре Артета отмечает один год с момента своего назначения главным тренером "Арсенала", и сейчас Микель находится под колоссальным давлением.
"Канониры" проиграли все три последних домашних матча в Премьер-Лиге, откатившись аж на 14-ю позицию в турнирной таблице. А Виллиан и Пьер-Эмерик Обамеянг, которым Артета выбил астрономическую зарплату, находятся в ужасной форме и не справляются с ролью лидеров.
Боссы "Арсенала" не собираются принимать поспешных решений и готовы дать Артете время на исправление ситуации, однако итальянское издание Stadio Sport утверждает, что у лондонцев уже есть план на случай, если Микель не справится.
Утверждается, что "канониры" задумываются о приглашении бывшего наставника "Челси" Маурицио Сарри, который находится без клуба после расставания с "Ювентусом" минувшим летом.
В то же время букмекеры отдают предпочтение другому специалисту, считая основным фаворитом на замену Артете Массимилиано Аллегри, соотечественника Сарри и его предшественника в "Ювентусе".
03.12.2020 21:00
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Норм так михуйло всякой утятиной местный сброд собирает)) членососа88 только не хватает
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вот и сказочке конец
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А там и Жорика заберут)
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Ухахахахахахаххахах
Никчёмный гейклубишко продолжает подбирать прогнившие объедки со стола ,ну что за ущербная помойка...
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Покатили новости куйпоими от куда взывшись....
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