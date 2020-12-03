Партей рискует уже не сыграть в этом году
Полузащитник "Арсенала" Томас Партей рискует уже не сыграть в этом году из-за травы бедра.
Напомним, Партей не выходит на поле с начала ноября, когда он был заменен в перерыве проигранного "канонирами" матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы (0:3).
Изначально предполагалось, что повреждение Томаса не носит серьезного характера, однако 27-летний ганец до сих пор не приступил к полноценным тренировкам.
Как утверждает Football Ghana в эксклюзивном материале, в реальности травма Партея оказалась "гораздо серьезнее", и Томас уже не сыграет в футбол до Нового года.
Если данная информация подтвердится, это будет большим ударом по "Арсеналу", для которого Партей быстро стал ключевым игроком после перехода из "Атлетико" за 45 миллионов фунтов.
03.12.2020 20:00
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играл в атлетико бед не знал, стоило на Эмирейтс сыграть сразу в аут...реально место проклятое, надо на хайбери возвращаться
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