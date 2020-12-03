Полузащитник "Арсенала" Томас Партей рискует уже не сыграть в этом году из-за травы бедра.

Напомним, Партей не выходит на поле с начала ноября, когда он был заменен в перерыве проигранного "канонирами" матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы (0:3).



Изначально предполагалось, что повреждение Томаса не носит серьезного характера, однако 27-летний ганец до сих пор не приступил к полноценным тренировкам.



Как утверждает Football Ghana в эксклюзивном материале, в реальности травма Партея оказалась "гораздо серьезнее", и Томас уже не сыграет в футбол до Нового года.



Если данная информация подтвердится, это будет большим ударом по "Арсеналу", для которого Партей быстро стал ключевым игроком после перехода из "Атлетико" за 45 миллионов фунтов.