"Челси" открыт к предложениям насчет Рюдигера и Томори

"Челси" будет готов выслушать предложения насчет защитников Антонио Рюдигера и Фикайо Томори в зимнее трансферное окно.

Оба игрока были на пороге отъезда со "Стэмфорд Бридж" еще в летнее окно. "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" обращались насчет Рюдигера, а "Эвертон" вел переговоры об аренде Томори.



В конце концов тот и другой остались, решив сражаться за место в команде Фрэнка Лэмпарда, но пока безуспешно — в качестве основной связки центральных защитников "синих" утвердились Курт Зума и Тиаго Силва, благодаря которым команда пропустила лишь один гол в пяти последних матчах Премьер-Лиги.



Антонио поучаствовал в разгроме "Севильи" в Лиге Чемпионов накануне (0:4), но это был его всего лишь третий матч в этом сезоне. Фикайо в свою очередь не выходит на поле с 29 сентября.



По информации ESPN, "Челси", как и летом, не будет препятствовать уходу Рюдигера и Томори в январе, и посредники уже были поставлены в известность о доступности обоих игроков для трансфера.