"Челси" открыт к предложениям насчет Рюдигера и Томори

Курт Зума с Антонио Рюдигером и Фикайо Томори "Челси" будет готов выслушать предложения насчет защитников Антонио Рюдигера и Фикайо Томори в зимнее трансферное окно.

Оба игрока были на пороге отъезда со "Стэмфорд Бридж" еще в летнее окно. "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" обращались насчет Рюдигера, а "Эвертон" вел переговоры об аренде Томори.

В конце концов тот и другой остались, решив сражаться за место в команде Фрэнка Лэмпарда, но пока безуспешно — в качестве основной связки центральных защитников "синих" утвердились Курт Зума и Тиаго Силва, благодаря которым команда пропустила лишь один гол в пяти последних матчах Премьер-Лиги.

Антонио поучаствовал в разгроме "Севильи" в Лиге Чемпионов накануне (0:4), но это был его всего лишь третий матч в этом сезоне. Фикайо в свою очередь не выходит на поле с 29 сентября.

По информации ESPN, "Челси", как и летом, не будет препятствовать уходу Рюдигера и Томори в январе, и посредники уже были поставлены в известность о доступности обоих игроков для трансфера.


Метки Рюдигер, Томори, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 728

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ry-l 03.12.2020 19:51 # ry-l
    36-летний Силва ценится выше, чем перспективный воспитанник Томори и надежный игрок сборной Германии Рюдигер.
    Но зато место Кристенсена в команде обсуждению не подлежит.

    Лэмпард уже в пьяном угаре там походу.

    Быстрей бы от физрука этого избавились, когда совсем команду по пизде не пустил.

    (ответить)

  2. thegodfather 03.12.2020 19:51 # thegodfather
    томори так-то хорош

    (ответить)

  3. srapt 03.12.2020 19:17 # srapt
    Ломбард расист

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: