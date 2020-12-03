Александер-Арнольд: "Я был фанатом Руни"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд признался, что в детстве восхищался игрой Уэйна Руни за "Эвертон".

Будучи воспитанником "Ливерпуля", Александер-Арнольд по понятным причинам считал своим кумиром бывшего капитана "красных" Стивена Джеррарда.



Однако были и другие игроки, в том числе из стана другой мерсисайдской команды, которые очень нравились Тренту.



"Помню, когда я рос, то был фанатом Руни. Как вы знаете, он был местным парнем, и в то время вокруг него была большая шумиха. Мне было около пяти-шести лет, когда он пробился в первую команду".



"Он творил безумные вещи — вроде того гола "Арсеналу". Помню, я также наблюдал за Анри. Моя мама часто вспоминает, что я привык смотреть старые выпуски Match of the Day, с нарезками из матчей 70-х, 80-х, 90-х годов".



"Но кумир у меня был один: Джеррард. Он был всем для меня. Когда я рос, то хотел быть похожим на него и никак иначе".



"Я хотел жить, как жил он. Я хотел играть, как играл он. Я хотел бить по мячу, как бил он. Когда я шел по улице и видел пустую бутылку, я подбегал к ней и пинал ее, выкрикивая: "Джеррард!" Думаю, многие дети в городе делали то же самое, если честно", — цитирует Александер-Арнольда Daily Mirror.