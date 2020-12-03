Оуэн: "У меня Фред больше бы никогда не сыграл"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн считает, что матч против ПСЖ должен остаться последним для полузащитника Фреда за "красных дьяволов".

Надежды "Юнайтед" уйти от поражений и досрочно попасть в плей-офф Лиги Чемпионов были перечеркнуты на 70-й минут, когда Фред получил вторую желтую карточку.



Экс-игрок "Шахтера" мог схлопотать удаление еще раньше — в первом тайме, когда пытался забодать Леандро Паредеса, и Оуэн считает, что такому безответственному поведению нет оправданий.



"Фред... Кругом одни ошибки. Он должен был получить красную карточку еще в первом тайме. Ты взрослый человек, тебе нельзя вести себя так раздражительно и ставить свою команду под удар".



"Будь я тренером, и если бы один из моих игроков сделал подобное, он бы больше никогда у меня не сыграл. Это жалкий поступок".



"Конечно, виноват Фред. Но и Сульшер тоже. Тренер должен был уберечь его и свою команду от удаления, так что они оба виноваты", — сообщил Оуэн BT Sport.